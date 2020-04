Concurso Câmara Municipal de Vila Velha ES 2020: EDITAL retificado novamente

No Estado do Espírito Santo, a Câmara Municipal de Vila Velha retificou edital novamente de concurso público para preencher 13 vagas de níveis médio, técnico e superior no legislativo municipal.

Conforme o novo documento de retificação, as inscrições de concurso que tiveram início no dia 10 de março, agora podem ser realizadas até o dia 06 de abril de 2020, no site oficial do Instituto Access. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 70,00.

RETIFICAÇÃO II – Houve alterações no conteúdo programático para os cargos de assessor legislativo, auxiliar de coordenação legislativa e assistente legislativo. Mais retificação I, houve mudanças na forma de inscrição presencial.

As vagas destinadas são para os cargos de Assistente Legislativo (2), Assessor Legislativo (2), Redator de Atas Legislativas (2); Técnico em Informática (2); Auditor Interno (1), Contador (1), Procurador (1) e Auxiliar de Coordenação Legislativa (2). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.254,46 e R$ 4.174,90.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, noções de informática, legislação, raciocínio lógico-matemático e conhecimentos específicos.

Informações do concurso

