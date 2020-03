Concurso CODEGO 2020: Companhia aguarda liberação do setor jurídico! Até R$8.994,72!

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás tem expectativa de divulgar a abertura de novo edital de concurso público (Concurso CODEGO 2020) em breve. Segundo informações do órgão, ainda não há uma previsão de quando o certame ocorra. A informação foi cedida ao site Folha Dirigida pelo departamento de Recursos Humanos do órgão.

Segundo o setor, a retomada da licitação vai depender de liberação do departamento jurídico. No entanto, ainda não foi definida uma nova data para o reinicio do processo licitatório.

Ainda de acordo com o setor, a Companhia está atenta as determinações emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e que trabalha para atendê-las. A determinação, publicada em abril do ano passado, tem como objetivo resolver as irregularidades referentes aos cargos comissionados.

No relatório apresentado ao TCE, constam diversas irregularidades, tais como: Contratação de pessoal sem concurso público; Descumprimento de carga horária dos servidores; Discrepância salarial entre ocupantes de idênticas funções; entre outras.

Na época, a presidência da CODEGO apresentou uma justificativa. No entanto, o TCE considerou insuficiente, alegando que a situação dos servidores continuaria irregular, e por isso optou por emitir a determinação.

“Sopesou ainda as circunstâncias presentes no excesso de prazo de manutenção dos temporários ante à necessidade de continuidade dos serviços prestados pela companhia. Contratar novos temporários seria ainda indesejável e antieconômico pois, além dos custos, os novos servidores teriam de ser treinados antes de entrarem em efetivo exercício”, dizia o texto.

Enquanto o concurso não é divulgado, informações importantes sobre o certame foram anunciadas. O edital do concurso CODEGO 2019 será publicado com 145 vagas para todos os níveis de escolaridade, sendo a maioria destinadas para candidatos de ensino médio (serão 73 no total). Os salários oferecidos podem chegar a até R$ 8.994,72.

Cargos confirmados

Nível Fundamental

Auxiliar de bombeamento de água – 09 vagas; Salário de R$1.390,02.

Auxiliar de estação de tratamento de esgoto – 02 vagas; Salário de R$1.390,02.

Auxiliar de serviços gerais – 15 vagas; Salário de R$1.390,02

Nível Médio

Operador de estação de tratamento de água – 05 vagas; Salário de R$1.827,59.

Operador de estação de tratamento de esgoto – 04 vagas; Salário de R$1.827,59.

Operador de Trator – 03 vagas; Salário de R$1.827,59.

Vigia – 10 vagas; Salário de R$1.827,59

Operador de Estação de Água – 01 vaga; Salário de R$2.481,90

Operador de estação de tratamento de esgoto – 02 vagas; Salário de R$2.481,90

Assistente Administrativo (Assistente I) – 24 vagas; R$1.980,36

Assistente de Recepção – 03 vagas; R$1.980,36

Motorista – 06 vagas; R$1.980,36

Assistente Administrativo (Assistente II); 06 vagas; R$1.980,36

Nível Técnico

Técnico Eletricista – 02 vagas; Salário de R$2.646,64

Técnico em Saneamento – 02 vagas; Salário de R$2.646,64

Técnico em Topografia – 02 vagas; Salário de R$2.646,64

Técnico Mecânico – 02 vagas; Salário de R$2.646,64

Técnico em Segurança do Trabalho – 01 vaga; Salário de R$2.646,64.

Nível Superior

Analista Administrativo – 02 vagas; Salário de R$5.174,68

Analista Contábil – 01 vaga; Salário de R$5.174,68

Analista de Administração de Pessoal – 01 vaga; Salário de R$5.174,68

Analista de controle ambiental – 01 vaga; Salário de R$5.174,68

Analista de Fiscalização – 02 vagas; Salário de R$5.174,68

Analista de Gestão de Pessoas – 01 vaga; Salário de R$5.174,68

Analista de Transporte – 01 vaga; Salário de R$5.174,68

Analista de TI e comunicação – 02 vagas; Salário de R$5.174,68

Analista Financeiro – 02 vagas; Salário de R$5.174,68

Analista Jurídico – 02 vagas; Salário de R$5.174,68

Analista de Secretaria Geral – 01 vaga; Salário de R$7.233,84

Analista de Licitação – 01 vaga; Salário de R$7.233,84

Analista de projetos elétricos – 02 vagas; Salário de R$7.233,84

Analista de projetos arquitetônicos – 01 vaga; Salário de R$7.233,84

Analista Jurídico – 02 vagas; Salário de R$7.233,84

Analista Administrativo III – 01 vaga; Salário de R$8.994,72

Analista Contábil – 01 vaga; Salário de R$8.994,72

Analista de assentamento empresarial – 01 vaga; Salário de R$8.994,72

Analista de Distrito Industrial – 01 vaga; Salário de R$8.994,72

Analista de Gestão de Pessoas – 01 vaga; Salário de R$8.994,72

Analista de Licitação – 01 vaga; Salário de R$8.994,72

Analista de projetos civis – 01 vaga; Salário de R$ 8.994,72

Analista de Projetos Elétricos – 01 vaga; Salário de R$8.994,72

Analista de TI e Comunicação III – 01 vaga; Salário de R$8.994,72

Analista Financeiro – 01 vaga; Salário de R$8.994,72

Analista Jurídico – 02 vagas; Salário de R$8.994,72

O Concurso CODEGO 2020

A expectativa é que o edital e demais etapas do certame aconteçam em breve. Após escolha da banca organizadora, os últimos detalhes do edital deverão ser acertados para a publicação do concurso.

Em novembro de 2017, o órgão chegou a assinar o contrato com uma banca organizadora, a Contarh, mas o certame não foi realizado. Na ocasião, o certame visava o preenchimento de vagas para 34 distritos industriais da Companhia: Abadiânia, Anápolis Norte, Anicuns, Aparecida de Goiânia, Bela Vista, Cabeceiras, Caldas Novas, Catalão, Ceres, cidade de Goiás, Goianésia, Goianira, Goiatuba, Inhumas, Iporá, Itumbiara, Jussara, Luziânia, Mineiros I e II, Morrinhos, Orizona, Paraúna, Piracanjuba, Pontalina, Porangatu, Rio Verde I e II, Rubiataba, São Luís dos Montes Belos, São Miguel do Araguaia, Senador Canedo e Uruaçu.

Na criação do órgão, o Governador Marconi Perillo disse que a criação da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás – CODEGO, tem como objetivo, dinamizar a economia, ampliar e acelerar a industrialização do Estado. ” As definições da CODEGO são bem mais amplas e vão facilitar, desburocratizar, atrair e aumentar os Distritos Industriais” (Governador Marconi Perillo). Conforme observou o vice-governador José Eliton, o Estado de Goiás deu um salto de desenvolvimento importante nos últimos anos, com a diversificação da economia. “Deixamos de ser um Estado de commodities para ser um Estado de tecnologia, de produtos manufaturados, com importantes setores, como o da mineração, farmacêutico e têxtil” (Vice-governador José Eliton). A CODEGO está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SED), cujo titular é o Secretário Luiz Maronezi.

Informações do concurso