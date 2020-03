Concurso COMCAP Florianópolis SC 2020 encerra inscrições as 16h de hoje, 03!

O COMCAP Florianópolis em Santa Catarina, encerra inscrições nesta terça-feira, 03 de março de 2020. O concurso público tem por objetivo preencher 72 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo, Técnico em Mecânica, Contador, Engenheiro Sanitarista, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, Técnico em Saneamento, Motorista, Gari de Limpeza Pública, Gari de Coleta, Mecânico e Auxiliar de Manutenção. As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.308,50 e R$ 3.353,90, mais R$ 28,50 de auxílio-alimentação por dia útil trabalhado, vale-transporte, periculosidade ou risco de vida, mais adicional de insalubridade.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 16 horas do dia 21 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora FEPESE. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 80,00 (nível médio/técnico) e R$ 100,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá nas seguintes etapas:

–> Prova escrita (caráter classificatório e eliminatório) para todos com 35 e 40 questões;

–> Prova prática para os cargos de Auxiliar de Manutenção, Mecânico, Gari e Motorista;

–> Prova de aptidão física para Motorista e Gari.

As avaliações serão aplicadas no dia 26 de abril de 2020, em locais a serem informados em data provável no dia 04 de maio, no site http://comcap.fepese.org.br/. Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 26 de abril e o gabarito definitivo no dia 08 de maio, no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : COMCAP

: COMCAP Banca organizadora : FEPESE

: FEPESE Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 72 + CR

: 72 + CR Remuneração : R$ 1.308,50 e R$ 3.353,90

: R$ 1.308,50 e R$ 3.353,90 Inscrições : até 21 de fevereiro 2020

: até 21 de fevereiro 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00, R$ 80,00 e R$ 100,00

: R$ 50,00, R$ 80,00 e R$ 100,00 Provas : 26 de abril de 2020

: 26 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

