Concurso CORE AL 2020: órgão começa a escolher banca! Projeto básico divulgado!

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Alagoas vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CORE AL 2020). O órgão publicou o aviso de licitação que confirma o início do processo de escolha da banca organizadora do certame.

A banca organizadora vai ser definida através de um pregão eletrônico. Segundo o documento, a abertura dos envelopes está agendada para acontecer às 10h do dia 18 de março.

Assim que o processo for concluído, a escolha da banca organizadora vai ser homologada e terá ser nome divulgado. Após isso, o próximo passo será proceder com a assinatura do contrato e formalizar a contratação da banca.

A banca organizadora vai ser responsável pela publicação do edital completo com todas as regras, além de receber as inscrições e aplicar as principais etapas de seleção.

O concurso CORE-AL 2020

O projeto básico do concurso CORE-AL 2020 consta informações importantes sobre o concurso, como por exemplo, cargos, requisitos, salários e etapas de seleção.

O projeto básico é utilizado no processo de contratação da banca organizadora para que as empresas interessadas enviem suas propostas. No documento, além de informações do concurso, ficam concentradas todas as regras para o envio das documentações das organizadoras.

A previsão é que o edital do concurso CORE/AL seja divulgado com 04 vagas, todas imediatas, em cargos de ensino médio e superior: 01 vaga para fiscal – nível médio; 02 para auxiliar administrativo – nível médio; e 01 para contador – nível superior.

Há a expectativa para formação de cadastro reserva, para preenchimento das vagas durante a validade do certame, que deverá ser de dois anos, com possibilidade de prorrogação.

Remuneração e jornada de trabalho

A remuneração vai ser de R$1.514 para Auxiliar, R$1.699 para Fiscal e R$2.535 para Contador.

A jornada de trabalho dos cargos vai ser de 40 horas semanais. Para Contador, será necessário ter nível superior em Contabilidade. Ainda não foi confirmado será haverá a necessidade de registro no conselho.

Processo seletivo

Segundo o projeto básico do concurso, o concurso vai contar com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações vão contar com 40 questões para os cargos de nível médio e 50 para o contador, de nível superior.

Serão cobradas questões de níveis médio e superior, versando por:

Nível Médio: Língua Portuguesa – dez questões; Informática – cinco questões; Raciocínio Lógico – cinco questões; e Conhecimentos Específicos – 20 questões

Nível Superior: Língua Portuguesa – dez questões; Informática – dez questões; e Conhecimentos Específicos – 30 questões.

Segundo o projeto básico, são esperadas 6.600 inscritos, sendo 6.250 de nível médio e 350 de superior. As taxas cobradas serão de R$55 e R$65, respectivamente.