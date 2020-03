Concurso CORE TO 2020: Inscrições prorrogadas para Assistente Administrativo

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Tocantins prorrogou, até 07 de maio, as inscrições do concurso público (Concurso CORE TO 2020) para o preenchimento de duas vagas, além de cadastro reserva, no cargo de Assistente Administrativo. O Instituto QUADRIX vai organizar o certame, que terá vagas para lotação em Palmas (TO).

O cargo de Assistente Administrativo requer nível médio completo, idade mínima de 18 anos completos, aptidão física e mental, entre outros requisitos. O salário será de R$ 1.233,61, por regime de trabalho de 40 horas semanais, mais benefícios de vale-alimentação, no valor de R$ 429,00 por mês, plano de cargos e salários e auxílio-transporte, conforme legislação.

O Assistente Administrativo deverá executar e dar suporte nas atividades de expediente e protocolo; Dar suporte ao controle e acompanhar os contratos de serviços de natureza administrativa; Executar os serviços gráficos e de reprografia e as atividades de encadernação, plastificação e corte de papel; Auxilia na elaboração e controle de contratos de seguro dos bens patrimoniais, dos estoques de produtos, de transporte e de empregados; Elaborar Guias de Pagamento e minutas de Ordens de Serviços; Proceder à aquisição, ao recebimento, à conferência, guarda e distribuição de materiais permanentes e de consumo; Executar e controlar as atividades relacionadas à administração de bens patrimoniais; Realizar os inventários físicos, providenciando regularização e propondo a destinação dos bens; Colaborar nas atividades pertinentes às licitações.

Inscrição Concurso CORE TO 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 03 de março e 23 horas e 59 minutos do dia 07 de maio de 2020, no site oficial da banca organizadora (www.quadrix.org.br). A taxa de inscrição custa R$50,00.

Etapas e Provas do Concurso CORE TO 2020

O concurso CORE-TO 2020 vai contar com provas objetivas com 120 questões, sendo: 40 de conhecimentos básicos (língua portuguesa, noções de informática e raciocínio lógico e matemática); 30 de conhecimentos complementares (legislação e ética na administração pública); 50 de conhecimentos específicos (noções de administração e noções de direito administrativo).

A avaliação objetiva vai ser aplicada em Palmas (TO). Os locais de provas serão divulgados no dia 28 de abril. Os candidatos deverão comparecer no local com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de comprovante de inscrição e de documento de identidade original.

Os gabaritos definitivos da prova objetiva e do resultado preliminar da prova objetiva serão liberados no dia 25 de maio.

A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, por conveniência administrativa.

