Concurso CRA BA 2020 abre matrículas com 39 vagas e salários de até R$4.476,06

O Conselho Regional de Administração do Estado da Bahia abriu as inscrições do concurso público (Concurso CRA BA 2020) para o preenchimento de 39 vagas em três cargos com requisito de ensino superior. Os aprovados serão lotados em Salvador (BA). Os interessados poderão se inscrever até 07 de abril de 2020.

Do quantitativo de vagas liberadas no edital CRA-BA, 07 (sete) vagas serão oferecidas para preenchimento imediato e 32 em cadastro reserva. As vagas do concurso CRA-BA são destinadas aos cargos de Administrador (22 vagas), Administrador Fiscal (11 vagas) e Tecnólogo em RH (06 vagas).

Para Administrador, o salário inicial vai ser de R$4.476,06. No caso de Tecnólogo, o salário será de R$3.044,90. Todos terão que cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e ainda terão direito a benefícios.

Inscrição Concurso CRA BA 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 07 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora. A taxa de inscrição vai custar R$42,00. O valor deverá ser quitado até 8 de abril, um dia após o término do prazo de inscrições.

Provas Concurso CRA BA 2020

O concurso CRA-BA 2020 vai contar com duas etapas. A primeira será a avaliação objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação será aplicada no dia 26 de abril (domingo), com três horas e meia de duração. Serão cobradas 120 questões, divididas em Conhecimentos Básicos (30), Conhecimentos Complementares (40) e Conhecimentos Específicos (50).

A segunda etapa do concurso vai contar com avaliação de títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos. Para ser aprovado na primeira avaliação, é necessário obter, pelo menos, 10 pontos em Conhecimentos Básicos; 16,0 em Conhecimentos Complementares e 17,0 em Conhecimentos Específicos.

Informações do concurso

Concurso : Conselho Regional de Administração (CRA-BA)

: Conselho Regional de Administração (CRA-BA) Banca organizadora : QUADRIX

: QUADRIX Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 39

: 39 Remuneração : até R$4.476,06

: até R$4.476,06 Inscrições : até 07 de abril de 2020

: até 07 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$42

: R$42 Provas : 26 de abril de 2020

: 26 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

100% de Acordo com Último Edital