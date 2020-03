Concurso CRA BA 2020: Saiu o edital com 39 vagas e salários de até R$4.476,06

Edital publicado. O Conselho Regional de Administração do Estado da Bahia faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso CRA BA 2020) para o preenchimento de 39 vagas em três cargos com requisito de ensino superior. Os aprovados serão lotados em Salvador (BA).

Do quantitativo de vagas liberadas no edital CRA-BA, 07 (sete) vagas serão oferecidas para preenchimento imediato e 32 em cadastro reserva. As vagas do concurso CRA-BA são destinadas aos cargos de Administrador (22 vagas), Administrador Fiscal (11 vagas) e Tecnólogo em RH (06 vagas).

Para Administrador, o salário inicial vai ser de R$4.476,06. No caso de Tecnólogo, o salário será de R$3.044,90. Todos terão que cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e ainda terão direito a benefícios.

Inscrição Concurso CRA BA 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 07 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora. A taxa de inscrição vai custar R$42,00. O valor deverá ser quitado até 8 de abril, um dia após o término do prazo de inscrições.

Provas Concurso CRA BA 2020

O concurso CRA-BA 2020 vai contar com duas etapas. A primeira será a avaliação objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação será aplicada no dia 26 de abril (domingo), com três horas e meia de duração. Serão cobradas 120 questões, divididas em Conhecimentos Básicos (30), Conhecimentos Complementares (40) e Conhecimentos Específicos (50).

A segunda etapa do concurso vai contar com avaliação de títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos. Para ser aprovado na primeira avaliação, é necessário obter, pelo menos, 10 pontos em Conhecimentos Básicos; 16,0 em Conhecimentos Complementares e 17,0 em Conhecimentos Específicos.

Informações do concurso