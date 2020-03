Concurso Creci RN 17ª Região 2020 tem provas objetivas e discursivas adiadas

Em meio à pandemia do novo Coronavírus, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 17ª Região, no Rio Grande do Norte, decidiu suspender a aplicação das provas do concurso. A informação foi divulgada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 27 de março.

De acordo com o comunicado, uma nova data será definida assim que as instituições retornarem normalmente com as suas atividades. As avaliações estavam marcadas para o dia 19 de abril.

Notícia de abertura

O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte, que compreende a 17ª Região, faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Creci RN 17ª Região 2020) para o preenchimento de 10 vagas imediatas, além de cadastro reserva. As oportunidades são para cargos de ensino médio e superior.

Segundo o edital, para nível médio serão oferecidas 06 vagas para profissional de suporte técnico (PST) – assistente administrativo. Do quantitativo, 04 são para ampla concorrência, uma para cotas e uma para candidato com deficiência. O salário é de R$1.547,81, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para nível superior, serão 04 vagas para profissional analista superior (PAS) – agente fiscal, sendo três de ampla concorrência e uma para cotas. Além da graduação, o candidato deverá ter Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B”. A remuneração é de R$2.177,92, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Além dos salários, os cargos oferecem auxílio alimentação, plano de saúde/odontológico com mensalidade parcialmente custeada pelo Creci-RN e auxílio transporte. A contratação dos profissionais será feita através do regime CLT, com progressão funcional de acordo com o PCS instruído pela Portaria nº 107, de 2 de dezembro de 2019.

Inscrição Concurso Creci RN 17ª Região 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 02 e 23 de março de 2020, no site da banca organizadora. A taxa de inscrição custou R$80 para nível médio e R$100 para nível superior.

Provas Concurso Creci RN 17ª Região 2020

O concurso CRECI-RN vai contar com prova objetiva e discursiva (Redação). A avaliação, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada em Natal, Caicó e Mossoró, no Rio Grande do Norte.

A avaliação vai ter duração de três horas e será constituída por 40 questões divididas pelas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10), Matemática/Raciocínio Lógico (10 questões) e Legislação Específica (20 questões).

A prova objetiva terá valor de 10 pontos. Segundo o edital, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que obtiveram o mínimo de 60% de acertos no conjunto da prova objetiva e, no mínimo, 50% de acertos em cada uma das disciplinas cobradas.

Segundo o edital, será eliminado do concurso o candidato que não obtiver o mínimo de 60% de acertos das questões válidas no conjunto das Provas Objetivas e, no mínimo, 50% de acertos em cada uma das provas objetivas; e preencher a folha de respostas com lápis grafite (ou lapiseira).

O resultado das provas objetivas será divulgado no dia 05 de maio, enquanto o resultado final preliminar do concurso está previsto para dia 8 de maio. A validade do certame será de dois anos, com possibilidade de prorrogação.

Informações do concurso

Concurso : Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte

: Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte Banca organizadora : COMPERVE – UFRN

: COMPERVE – UFRN Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 10 + CR

: 10 + CR Remuneração : até R$2.177,92

: até R$2.177,92 Inscrições : entre 02 e 23 de março de 2020

: entre 02 e 23 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$80 para nível médio e R$100 para nível superior

: R$80 para nível médio e R$100 para nível superior Provas : 19 de abril de 2020 (suspensas)

: 19 de abril de 2020 (suspensas) Situação: PUBLICADO

100% de Acordo com Último Edital