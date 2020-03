Concurso Cremers 2020: Edital confirmado para nível médio e técnico! Quadrix organizadora!

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CREMERS 2020) para o preenchimento de vagas em cargos de ensino médio e médio técnico. Nesta semana, o Instituto QUADRIX, banca organizadora do certame, revelou que vai ser responsável pela organização do próximo edital do órgão.

O CREMERS é a entidade responsável pela eticidade na medicina, buscando defender a ética e aplicar o Código de Ética Médica. O Cremers é uma instituição pública federal. Cabe ao órgão, defender a eticidade na medicina. É obrigação legal do Cremers proceder sindicância toda vez que houver denúncia formal contra médicos.

O quantitativo de vagas deste novo concurso CREMERS 2020 ainda não foi revelado. Porém, já se sabe que o edital vai contar com vagas para cargos de ensino médio e médio/técnico. As vagas são para lotação em Bagé e Porto Alegre, ambas cidades do Rio Grande do Sul.

Para Bagé, o concurso vai contar com vagas para os cargos de Auxiliar Administrativo, com requisito de nível médio completo. O salário inicial será de R$1.917,10, além de benefícios.

Para Porto Alegre, as vagas do concurso são para o cargo de Assistente, com requisito de nível médio técnico. O salário inicial da função é de R$2.653,64, além de benefícios.

Agora, com a definição da banca organizadora, o próximo passo vai ser a assinatura de contrato entre as partes. Após isso, o edital será publicado, com grande possibilidade de sair no primeiro semestre, até junho.

Último concurso CREMERS foi aberto em 2019

O último edital do concurso CREMERS foi aberto há pouco tempo, no ano de 2019. Na ocasião, o edital contou com uma vaga imediata, além de cadastro reserva, no cargo de Médico Fiscal. O concurso também foi organizado pelo Instituto Quadrix.

Para concorrer, o candidato precistou ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Residência médica em qualquer especialidade. Experiência profissional comprovada de no mínimo 6 (seis) meses. Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Medicina (CRM). Carteira Nacional de Habilitação Categoria no mínimo “B”, conforme arts. 143 e 147 do Código Nacional de Trânsito e Resoluções 168/2004 e 285/2008, do CONTRAN, com pontuação que permita, nos termos da legislação de trânsito, o pleno exercício do direito de dirigir.

O Médico tem atribulações de realizar visitas, vistorias, fiscalização em entidades de saúde pública e/ou privada de Porto Alegre e interior do estado, notificar e sugerir ato de interdição ou desinterdição conforme análise de relatórios de vistorias, fiscalizar a regulamentação dos profissionais quanto ao registro médico, assessorar Diretoria, Plenárias e demais setores internos do CREMERS, emitir pareceres, realizar estudos e elaborar relatórios técnicos, desenvolver, padronizar e adaptar rotinas e normas do setor.

O salário foi de R$ 11.895,21. Além disso, os profissionais tiveram direito aos benefícios de auxílio-creche; vale-transporte, nos termos da Lei nº 7.418/1985; programa de alimentação do trabalhador – PAT, nos termos da Lei nº 6.321/1976; participação em plano assistencial de saúde; dentre outros.

A prova objetiva foi composta de questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas para escolha de uma única resposta e pontuação total variando entre o mínimo de 0 (zero) e o máximo de 100 (cem) pontos; de caráter eliminatório e classificatório.

As questões da prova objetiva puderam avaliar habilidades relacionadas à aplicação do conhecimento, abrangendo compreensão, análise, síntese e avaliação, valorizando o raciocínio e envolvendo situações relacionadas às atribuições do cargo e ao conteúdo programático constante no edital.

Informações do concurso