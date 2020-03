Concurso CRESS AC 2020: Edital é confirmado por banca organizadora! Vagas para Boa Vista!

Vem edital aí. O Conselho Regional de Serviço Social do Estado do Acre, que compreende a 26ª Região, vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CRESS AC 2020) em breve. Os aprovados serão lotados em Boa Vista, no Acre. A banca organizadora será o Instituto QUADRIX.

A confirmação de abertura do certame veio nesta semana através da banca organizadora. O quantitativo de vagas do concurso CRESS/AC ainda não foi revelado, mas já se sabe quais serão as oportunidades para o cargo de Agente Fiscal.

Para concorrer ao cargo será necessário o nível superior completo. O salário inicial a ser pago aos aprovados está fixado no valor de R$2.507,98, além de benefícios.

Agora, com a banca definida, o próximo passo vai ser assinatura de contrato entre as partes. Após isso, o edital vai ser divulgado, podendo sair ainda neste primeiro semestre, até junho.

Sobre o CRESS AC

O Serviço Social é uma profissão de caráter sociopolítico, crítico e interventivo, que se utiliza de instrumental científico multidisciplinar das Ciências Humanas e Sociais para análise e intervenção nas diversas refrações da “questão social”. Isto é, no conjunto de desigualdades que se originam do antagonismo entre a socialização da produção e a apropriação privada dos frutos do trabalho. Assistentes sociais se inserem nas mais diversas áreas: saúde, previdência, educação, habitação, lazer, assistência social, justiça etc. Com papel de planejar, gerenciar, administrar, executar e assessorar políticas, programas e serviços sociais, atuam nas relações entre os seres humanos no cotidiano da vida social, por meio de uma ação global de cunho socioeducativo e de prestação de serviços.

É uma das poucas profissões que possui um projeto profissional coletivo e hegemônico, denominado projeto ético-político, que foi construído pela categoria a partir das décadas de 1970 e 1980. Ele expressa o compromisso da categoria com a construção de uma nova ordem societária. Mais justa, democrática e garantidora de direitos universais. Tal projeto tem seus contornos claramente expressos na Lei 8662/93, no código de Ética Profissional de 1993 e nas Diretrizes Curriculares.

A profissão de assistente social surgiu no Brasil na década de 1930. O curso superior de Serviço Social foi oficializado no país pela lei nº 1889 de 1953. Em 27 de agosto de 1957, a Lei 3252, juntamente com o Decreto 994 de 15 de maio de 1962, regulamentou a profissão. Em virtude das mudanças ocorridas na sociedade e no seio da categoria, um novo aparato jurídico se fez necessário para expressar os avanços da profissão e o rompimento com a perspectiva conservadora. Hoje, a profissão encontra-se regulamentada pela Lei 8662, de 7 de junho de 1993 que legitima o Conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos Regionais. Em seus artigos 4º e 5º, respectivamente, a lei define competência e atribuições privativas do (a) assistente social.