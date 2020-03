Concurso CRF PA: Provas são adiadas devido ao coronavírus

As provas objetivas do concurso CFR-PA foram adiadas por conta do risco de contaminação pelo Covid-19 (Coronavírus). A decisão foi divulgada no site da banca, a Fundação Cetap. As provas, que estavam marcadas para domingo, 22 de março, foram adiados para o dia 12 de julho de 2020, quando a organizadora espera que a fase crítica de propagação e disseminação da pandemia já esteja controlada.

O Conselho Regional de Farmácia do Pará tem edital de concurso público (Concurso CRF PA 2019/2020) em andamento para o preenchimento de 23 vagas imediatas, além de cadastro reserva em cargos de ensino médio e superior. Os aprovados serão lotados em Belém, Castanhal, Marabá, Redenção e Santarém.

O edital CRF-PA 2019/2020 reserva vagas para os cargos de Agente Administrativo (11 vagas), Auxiliar Administrativo (04 vagas), Advogado (01 vaga), Farmacêutico Fiscal (06 vagas) e Secretário Executivo Bilíngue ou Trilíngue (01 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.193.04 e R$ 8.207,86.

Agente Administrativo

Assistir à chefia imediata, em assuntos de natureza administrativa, executando, controlando e acompanhando o desenvolvimento de tarefas em sua área de trabalho;

Efetuar levantamentos, análises e reconciliações, com base nos controles;

Redigir despachos de caráter rotineiro;

Controlar arquivos, papéis e documentos;

Executar trabalhos de digitação, a partir de manuscritos, textos, tabelas e matrizes;

Zelar pela guarda e conservação dos materiais e máquinas de seu uso;

Avaliar, coletar e conferir dados, de acordo com instruções superiores;Prestar informações dos assuntos de rotina;

Coordenar e executar os procedimentos de recursos humanos no que necessários à regularidade dos contratos de trabalho;

Executar tarefas similares, quando solicitado;

Prestar atendimento aos farmacêuticos e ao público em geral.

Auxiliar Administrativo

Efetuar coleta e distribuição interna de documentos e/ou processos;

Realizar serviços externos de correspondências outros que lhes sejam atribuídos pelas respectivas chefias imediatas;

Receber, conferir e transportar material de escritório para requisitantes;

Executar serviços de limpeza nas diversas dependências da Autarquia;

Coletar e remover detritos e lixos;

Transportar, remover, arrumar móveis, organizar materiais e volumes diversos;

Preparar e servir cafés e lanches;

Executar serviços de copeira e garçom;

Recolher utensílios de copa utilizados nos setores;

Efetuar a limpeza e higiene da copa, mantendo-a em condições de uso;

Solicitar reparo ou reposição do material utilizado;

Exercer atividades de protocolo;

Executar as atribuições determinadas pelas chefias;

Executar as determinações autorizadas pela Diretoria.

Advogado

Participar, planejar, organizar e controlar os sistemas de processos administrativos e judiciais;

Elaborar pareceres, relatórios e laudos sobre assuntos que exijam a aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas da hermenêutica jurídica e ormalização de procedimentos administrativos e judiciais na defesa do Conselho Regional de Farmácia;

Promover pesquisas, estudos e análises no campo do direito em favor da defesa das prerrogativas da profissão farmacêutica;

Assessorar a Diretoria e presidência em assuntos inerentes ao controle dos processos judiciais e extrajudiciais submetidos no âmbito de sua competência e atuação;

Supervisionar e orientar empregados e profissionais de menor experiência nas áreas administrativa e jurídica;

Elaborar estudos e propor programas de otimização de rotinas de trabalho, visando à melhoria de desempenho e qualidade dos serviços jurídicos;

Executar tarefas jurídicas inerentes à sua formação, determinadas pela Chefia do Setor Jurídico, Diretoria ou Presidência;

Ajuizar ações de interesse do Conselho Regional de Farmácia, para execução dos fins da Lei Federal n° 3.820/60.

Desenvolver outras atividades compatíveis com sua finalidade ou solicitadas por superior.

Farmacêutico Fiscal

Participar da elaboração do Plano Anual de Fiscalização, que deverá ser aprovado pelo Plenário do Conselho Regional de Farmácia, fornecendo dados estatísticos e geográficos do estado;

Participar da formulação estratégica de fiscalização considerando a situação geográfica e profissional de estado;

Participar da elaboração dos relatórios mensais e anual com base nos dados de fiscalização;

Fiscalizar a área de jurisdição do regional, cumprido a legislação profissional, lavrando Termo de Visita em todos os estabelecimentos inspecionados. O termo de intimação e/ou auto de infração, ambos precedidos do termo de visita, deverão ser lavrados nos casos previstos na legislação vigente;

Na atividade fiscalizadora, o farmacêutico fiscal poderá fornecer informação e orientação aos farmacêuticos e/ou outros presentes nos estabelecimentos no momento da fiscalização.

Secretário Executivo Bilíngue ou Trilíngue

Assessoramento especializado, auxiliando o Conselho na representação institucional o exterior e nas viagens nacionais e internacionais; Fluência nos idiomas inglês, espanhol, além da língua nativa; Desempenhar atividades técnicas, elaborando e propondo projetos e programas, planejando, desenvolvendo, implantando, acompanhando e controlando os resultados esperados; Realizar pesquisas e estudos para investigação de problemas da área de atuação, propondo soluções alternativas, acompanhando e controlando os resultados; Analisar processos e documentos, elaborando informações, pareceres, ofícios, regulamentos, portarias e outros atos oficiais, encaminhando-os para decisão da autoridade competente; Promover consultoria interna relativa à sua área de atuação; Prestar orientação técnica a outros profissionais em assuntos de sua especialidade; Elaborar relatórios e gráficos relativos aos trabalhos da área; articular-se com entidades e profissionais especializados, intercambiando informações, a fim de obter subsídios e parcerias para implantação ou melhoria dos serviços prestados; Realizar visitas técnicas, visando cumprir atribuições gerais e específicas da unidade de prestação de serviço; Planejar treinamentos, palestras e outros eventos, sob sua especialização; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Desempenhar outras tarefas correlatas, implantadas de acordo com a evolução e as especificidades da área; e Executar outras tarefas designadas pela Presidência ou Diretoria.



Inscrição Concurso CRF PA 2019/2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até 17 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora (www.fundacaocetap.com.br). A taxa de inscrição custou R$ 58,00 para cargos de nível médio e R$ 78,00 para superior.

Etapas e Provas

O concurso vai contar com prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, a serem aplicadas, em locais e horários que serão divulgados. As avaliações serão aplicadas em Belém, Castanhal, Marabá, Redenção e Santarém.

A prova de nível médio do concurso CRF-PA vai contar com 40 questões, distribuídas entre matérias de Língua Portuguesa (10), Matemática e Raciocínio Lógico (10), Noções de Informática (10) e Legislação (10).

Para nível superior, são 50 questões sobre Língua Portuguesa (5), Noções de Informática (5), Legislação (10) e Conhecimentos Específicos (30). Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 15 de março.

A validade do concurso será de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

