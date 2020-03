Concurso da Assembleia Legislativa ES 2020 está em fase de estudo

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo tem o novo edital de concurso público (Concurso Assembleia Legislativa ES) confirmado. O quantitativo de vagas e os cargos que serão oferecidos já estão em fase de estudo, conforme informações da Casa Legislativa. Em nota, a AL-ES informou que trabalha para formar a comissão organizadora.

“Ainda não foi finalizado o estudo que vai apontar quais as áreas serão contempladas, informações que serão definidas após a composição de uma comissão”, disse a Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Segundo a Casa, como a comissão ainda não está formada, ainda não é possível prever uma data para o lançamento do edital e realização das provas. Além disso, a Casa informou que como os cargos que serão oferecidos no edital AL/ES 2020 ainda não foram definidos, as estimativas salariais também não podem ser reveladas.

Porém, a Assembleia-ES confirma a realização do concurso, com vagas para os cargos efetivos da Casa. Ainda de acordo com o o Legislativo, mais detalhes do certame serão anunciados a partir de junho deste ano.

É importante destacar que o novo concurso da Assembleia Legislativa/ES já consta no projeto “Gestão 2020”, mencionado pelo presidente da Casa, deputado Erick Musso (Republicanos), em 2019. Apesar dos cargos não estarem definidos, Musso já havia mencionado a previsão de 100 vagas.

A Assembleia Legislativa é composta pelos 30 deputados estaduais eleitos pelo voto dos cidadãos do Espírito Santo. Ela tem como atribuição a criação e aprovação de leis, a discussão de políticas públicas, a fiscalização dos atos do Poder Executivo e do uso dos recursos públicos.

De acordo com a Constituição Estadual cabe à Ales, com a sanção do governador, manifestar-se sobre matérias de competência do Estado referentes aos seguintes assuntos: Tributos; Orçamentos; Programas estaduais; Criação de Municípios; Organização administrativa dos poderes, instituições, secretarias e órgãos estaduais; Criação e extinção de cargos, empregos e funções públicas e seus respectivos vencimentos; Exploração de serviços públicos; entre outros.

Último Concurso Assembleia Legislativa ES

O último concurso da Assembleia Legislativa-ES foi divulgado em 2011, quando contou com 141 vagas em cargos de ensino médio e superior. Sob organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o certame recebeu 16.158 inscritos.

As vagas foram destinadas aos cargos de Procurador (09), Analista em Comunicação Social I (14), Taquígrafo Parlamentar Apanhador I (20), com requisito de ensino superior, Técnico em Comunicação Social I (08), Técnico em Tecnologia da Informação I (05), Técnico Legislativo Sênior I – Contabilidade/Financeiro/Folha de Pagamento (10), Técnico Legislativo Sênior I – Biblioteca/Arquivo/Almoxarifado/ Patrimônio/Protocolo (10), Técnico Legislativo Sênior I – Serviços Gerais Sonorização (15) e Técnico Legislativo Sênior I – Secretaria Legislativa/Secretaria Administrativa (50), com exigência de nível médio ou médio/técnico.

O concurso foi composto por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, prova prática de apanhamento taquigráfico, de caráter eliminatório e classificatório, somente para Taquígrafo Parlamentar Apanhador I, prova prática discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para Procurador de 1ª Categoria e avaliação de títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos.

Informações do concurso