Concurso DAEP de Penápolis SP 2020: EDITAL retificado devido ao Coronavírus

Em São Paulo, o Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis (DAEP retifica edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 04 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e técnico na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 19 de abril de 2020, vão ser alteradas devido a pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Uma nova data deve ser divulgada em momento oportuno.

As oportunidades são para os cargos de Técnico de Segurança do Trabalho (2 vagas) e Operador de Máquina I (2 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.512,17 e R$ 1.678,56, por jornada de trabalho de 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderiam se inscrever até o dia 29 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Consesp. O valor da inscrição está fixado em R$ 60,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa e conhecimentos específicos e matemática; mais prova prática. As avaliações seriam realizadas em data provável no dia 19 de abril de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso