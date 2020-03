Concurso e Processo seletivo Companhia Carris Porto-Alegrense RS 2020: Provas suspensas devido ao Covid-19

No Estado do Rio Grande do Sul, a Companhia Carris Porto-Alegrense retifica editais de concurso e processo seletivo que visa o preenchimento de 241 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 05 de abril de 2020, foram suspensas devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

A Companhia Carris Porto-Alegrense, no Rio Grande do Sul, anuncia a abertura das inscrições para um Concurso Público e um Processo Seletivo com vistas à contratação de 241 profissionais.

As oportunidades são para os cargos de: CONCURSO: Auditor (1 vaga); e PROCESSO SELETIVO: Cobrador (120 vagas) e Motorista (120 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.621,33 e R$ 8.732,17, por jornada de trabalho de 43 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até 16 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora FUNDATEC. O valor da inscrição varia entre R$ 115,88 e R$ 257,52.

PROVAS

A seleção contará com prova teórico-objetiva (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, legislação e conhecimentos específicos; prova prática para o cargo de motorista; mais prova de títulos. As avaliações seriam aplicadas no dia 05 de abril, em locais e horários a serem informados.

O concurso e processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Companhia Carris Porto-Alegrense RS

: Companhia Carris Porto-Alegrense RS Banca organizadora : FUNDATEC

: FUNDATEC Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 241

: 241 Remuneração : R$ 1.621,33 a R$ 8.732,17

: R$ 1.621,33 a R$ 8.732,17 Inscrições : até 16 de março de 2020

: até 16 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 115,88 a R$ 257,52

: R$ 115,88 a R$ 257,52 Provas : 5 de abril de 2020

: 5 de abril de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL nº 01/2020 PROCESSO SELETIVO

EDITAL nº 01/2020 CONCURSO

100% de Acordo com Último Edital