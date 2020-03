Concurso Faetec 2020: Saiu o edital com vagas para temporários!

Edital publicado. A Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) faz saber aos interessados a abertura de edital de processo seletivo para preenchimento de vagas em cadastro reserva nos cargos de professor, orientador educacional, supervisor educacional e instrutor para disciplinas profissionalizantes.

Segundo o documento publicado, estão previstas reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e negros. Para pessoas deficientes, segundo o edital, será respeitada a proporção de um candidato com deficiência para 19 outros convocados. No quesito de vagas reservadas aos negros, a proporção ficará em um concorrente negro para outros quatro convocados.

Os contratos serão feitos por tempo determinado, no exercício de 2020. Os salários oferecidos oscilam entre R$1,5 mil e R$3 mil, conforme o cargo. A jornada de trabalho dos profissionais também varia, conforme o cargo.

Professor de Ensino Superior FAETEC – 40 horas – Salário de R$3.000;

– Salário de R$3.000; Professor FAETEC I – 20 horas – Salário de R$1.500;

Salário de R$1.500; Professor FAETEC I – 40 horas – Salário de R$3.000;

Salário de R$3.000; Orientador Educacional – 40 horas – Salário de R$3.000;

Salário de R$3.000; Supervisor Educacional – 40 horas – Salário de R$3.000; e

Salário de R$3.000; e Instrutor para disciplinas profissionalizantes – 40 horas – Salário de R$2.142,88.

Além dos salários, os candidatos contarão com licença maternidade e paternidade; férias proporcionais; e 13º salário, inclusive proporcionais. Vale lembrar que os benefícios vão ser concedidos desde que preenchidos todos os requisitos legais e remuneração não inferior ao piso regional fixado em Lei Estadual, conforme acordo com a respectiva categoria.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 de março e 19 horas do dia 23 de março, no site oficial da Faetec. Segundo o documento, poderão ser feitas até três inscrições distintas por região, área de formação ou cargo.

A validação das inscrições vai ser disponibilizado no dia 24 de março, juntamente com o resultado preliminar do certame. Haverá um prazo de recurso entre os dias 24 e 25 do mesmo mês. Os pedidos deverão ser protocolados das 10h às 15h.

Etapas

A seleção vai ser feita através de análise das titulações acadêmicas do candidato e as experiências compatíveis com o cargo pretendido.

A expectativa é que a FAETEC realize 470 contratações. O resultado final será divulgado no dia 26 de março. Na mesma data será publicada a homologação do processo seletivo e terão início as convocações.

A validade da seleção será de 12 meses, contados da data de publicação da homologação do resultado final.