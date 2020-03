Concurso FMS de Niterói RJ 2020 tem provas suspensas devido ao Coronavírus

No Estado do Rio de Janeiro, a Fundação Municipal de Saúde no município de Niterói RJ retifica edital de concurso público para preenchimento de 410 vagas para os cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, as provas que aconteceriam no próximo dia 22 de março de 2020, foram suspensas por tempo indeterminado, após a pandemia da Covid-19 (o novo Coronavírus).

As oportunidades são para os cargo de Agente de Controle de Zoonoses (nível fundamental); Técnico de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Assistente Administrativo e Técnico de Laboratório (nível médio/técnico).

Assistente Social, Médico Alergista, Médico Angiologista, Médico Cardiologista, Médico Colonoscopista, Médico Endocrinologista, Médico Fisiatra, Médico Gastroenterologista, Médica Nefrologista, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Oftalmologista, Médico Oncologista, Médico Pneumologista, Médico Proctologista, Médico Radiologista, Médico Reumatologista, Médico Ultrassonografista, Médico Urologista, Médico Psiquiatra, Médico Clínico Geral, Médico Ortopedista, Psicólogo, Médico Cirurgião Geral, Médico Cirurgião Plástico, Médico Cirurgião Vascular, Médico Clínica Médica, Médico Otorrinolaringologista, Médico Patologista, Médico Pediatra, Sanitarista, Enfermeiro , Nutricionista, Médico Geriatra, Médico Hematologista, Médico Infectologista, Médico Mastologista e Médico Ortopedista (nível superior).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. A remuneração oferecida não foi informada.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 29 de janeiro (a partir das 12h) até o dia 19 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Universidade Federal Fluminense (UFF). O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 70,00 (nível médio/técnico) e R$ 100,00 (nível superior).

Provas

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, legislação municipal e legislação SUS. As avaliações seriam aplicadas no dia 22 de março de 2020, em locais a serem informados na Coseac, no horário das 13h as 17h.

Informações do concurso