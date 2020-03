Concurso FMSC 2020: Saíram EDITAIS com 345 vagas! Até R$ 13.816,48!

No Estado do Rio Grande do Sul, a Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC) faz saber aos interessados a abertura de novos editais (nº 01 e 02/2020) de concurso público para preenchimento de 345 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal.

EDITAL nº 01/2020: 344 vagas em cargos de Educador Físico; Enfermeiro (60); Engenheiro de Segurança do Trabalho; Farmacêutico (10); Assistente Social (1); Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial; Cirurgião Dentista Estomatologista; Cirurgião Dentista Endodontista; Cirurgião Dentista Periodontista; Cirurgião Dentista PNE; Cirurgião Dentista (15); Agente Social; Auxiliar Administrativo (15); Fonoaudióloga; Nutricionista (2); Psicólogo (3); Sanitarista; Terapeuta Ocupacional; Técnico Administrativo; Técnico de Enfermagem (75); Auxiliar de Farmácia (25); e Auxiliar de Saúde Bucal (2); Contador (1); Fisioterapeuta (2); e Técnico em Segurança do Trabalho; Técnico em Contabilidade; Técnico em Saúde Bucal (1);

Para funções de MÉDICO tem as seguintes especialidades: Generalista – 30h (30); Generalista – 40h (60); Geriatra (1); Cardiologista; Cirurgião Vascular; Dermatologista (1); do Trabalho (1); Pneumologista Adulto; Pneumologista Pediátrico; Proctologista; Psiquiatra – 20h (1); Reumatologista; Urologista; Veterinário; Generalista – 20h (20); Ginecologista Obstetra (5); Hematologista; Infectologista (1); Mastologista; Neurologista Adulto; Neurologista Pediátrico; Otorrinolaringologista; Patologista; Pediatra (10); Endocrinologista (1); e Gastroenterologista (1).

EDITAL nº 02/2020: Administrador; Advogado (1); Analista de Recursos Humanos; Agente Comunitário de Saúde; e Agente de Combate às Endemias.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.400,00 a R$ 13.816,48, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 30 de março, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora FUNDATEC. O valor da inscrição oscila entre R$ 65,00 a R$ 110,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos); prova de títulos para as funções de nível superior, exceto aos cargos de Médico; mais teste de aptidão física. As avaliações serão aplicadas no dia 26 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso