Concurso Fundação de Saúde Pública de São Sebastião SP 2020

EDITAL publicado. Em São Paulo, a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião faz saber aos interessados a abertura de concurso público para preenchimento de 87 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Administrativo (4); Auxiliar de Enfermagem (1); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Médico Clínico Geral/Generalista (5); Médico Especialista Geriatra (1); Médico Especialista Ginecologista (6); Médico Especialista Radiologista/ Ultrassonografista (1); Médico Especialista Reumatologista (1); Agente Comunitário de Saúde (26); Assistente Social (2); Contador (1); Enfermeiro (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (3); Médico Especialista Urologista (2); Motorista (1); Nutricionista (1); Odontólogo (1); Psicólogo (1); Técnico em Segurança do Trabalho (2); Terapeuta Ocupacional (1); Médico Especialista Pediatra (3); Médico Especialista Psiquiatra (4); Recepcionista (5); Técnico em Enfermagem (1); Técnico em Farmácia (6); Médico Especialista Infectologista (2); e Médico Especialista Neurologista (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.155,15 e R$ 9.718,21, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 20 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora RBO – Assessoria Pública e Projetos Municipais. O valor da inscrição oscila entre R$ 25,00 a R$ 55,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, sistema único de saúde e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 12 de abril de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso