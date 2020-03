Concurso Guarda Municipal de Nova Iguaçu RJ 2020 tem provas adiadas!

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu tem provas suspensas por tempo indeterminado em virtude do Coronavírus. As provas aconteceriam neste domingo, 22 de março de 2020.

EDITAL (nº 01/2020) de concurso público visa o preenchimento de 200 vagas, sendo 100 vagas imediato e 100 para cadastro reserva. Das 200 vagas, 170 são para homens e 10 para mulheres, além 12 vagas para candidatos com necessidades especiais.

De acordo com o edital, a função exige o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria ‘B’. O salário inicial será de R$ 1.651,95, por carga horária de 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 28 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora RBO Concursos. O valor da inscrição está no valor de R$ 19,99.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva com questões de língua portuguesa e matemática e conhecimentos específicos;

–> Exame psicotécnico;

–> Exame médio;

–> Investigação social e documental;

–> Exame antropométrico e Teste de aptidão física (TAF);

–> Curso de formação.

As avaliações serão aplicadas no dia 22 de março, em locais e horários a serem informados a partir do dia 13 de março, via banca organizadora. Os gabaritos serão divulgados em data oportuna nos sites www.rboconcursos.com.br e www.novaiguacu.rj.gov.br.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

a) Exercer vigilância em locais previamente determinados;

b) Conduzir veículos oficiais quando em serviços de vigilância;

c) Realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando previdências tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações em edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc;

d) Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando, quando necessário, as autorizações de ingresso;

e) Verificar se as portas, as janelas e as demais vias de acesso estão devidamente fechadas; f) Investigar quaisquer condições anormais que tenha observado;

g) Responder às chamadas telefônicas e anotar recados;

h) Levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada;

i) Acompanhar funcionários quando necessário, no exercício de suas funções;

j) Exercer a fiscalização e a lavratura de auto de infração; e executar tarefas afins.

EDITAL GUARDA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU RJ 2020