Concurso Guarda Municipal Prefeitura de Mauá SP: Gabaritos das provas são divulgados

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Mauá aplicou no domingo, 15 de março, as provas do concurso público para preenchimento de 50 vagas, sendo 15 para mulheres e 35 para homens. Do quantitativo total de vagas, 03 vagas serão reservadas para os candidatos portadores de deficiência e 10 para candidatos negros.

Os candidatos já podem conferir os gabaritos das provas – clique aqui e veja.

De acordo com o edital, a função exige ensino médio completo, idade mínima de 21 anos e máxima de 30 anos completos até o último dia das inscrições, carteira nacional de habilitação “A” e “B”, mais aptidão física, mental e psicológica e idoneidade moral comprovada por investigação social. O salário oferecido será de R$ 2.295,23, por carga horária de 40 horas semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 06 de janeiro (a partir das 00h) até as 23h59min do dia 06 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Instituto INDEC. O valor da inscrição custou R$ 50,00.

Provas

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e conhecimentos específicos;

–> Avaliação psicológica (caráter eliminatório);

–> Prova de aptidão física (caráter eliminatório);

–> Exame toxicológico (caráter eliminatório);

–> Investigação social (caráter eliminatório);

–> ‘Curso de formação profissional de caráter eliminatório.

As avaliações serão aplicadas no dia 15 de março de 2020, em locais a serem informados a partir do dia 09h, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Guarda Municipal Prefeitura de Mauá SP

: Guarda Municipal Prefeitura de Mauá SP Banca organizadora : Instituto INDEC

: Instituto INDEC Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 50

: 50 Remuneração : até R$ 2.295,23

: até R$ 2.295,23 Inscrições : 06 de janeiro a 06 de fevereiro de 2020

: 06 de janeiro a 06 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00

: R$ 50,00 Provas : 15 de março de 202

: 15 de março de 202 Situação: PUBLICADO

EDITAL GUARDA MUNICIPAL DE MAUÁ SP 2019

