Concurso IBGE 2020: Editais divulgados com 208 mil vagas para todo o Brasil! Até R$2.100

Foram divulgados no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 05 de março, os extratos dos editais do concurso IBGE 2020. Os documentos publicados contam com mais de 208 mil vagas temporárias, em todo o país. O primeiro edital oferece vagas para agente censitário municipal e supervisor, com mais de 27 mil postos, e o segundo com mais de 180 mil oportunidades para recenseador.

Os aprovados vão atuar no Censo Demográfico 2020, em todo o país. Segundo o edital do concurso, os agentes vão assinar os contratos por cinco meses, enquanto o recenseador irá assinar, inicialmente, o contrato por três meses. São, ao todo, 208.695 vagas temporárias, distribuídas da seguinte maneira:

Agente Censitário Municipal: 5.462 vagas – Nível Médio – Salário de R$2.100

Agente Censitário Supervisor: 22.676 vagas – Nível Médio – Salário de R$1.700

Recenseador: 180.557 vagas – Nível Fundamental – Salário de R$1.278,94*(Previsão média para a remuneração por produção).

A produtividade do recenseador vai ser calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo contratado, de unidades de domicílios urbanos e/ou rurais e pessoas recenseadas, além do registro no controle da coleta de dados.

Os agentes vão atuar por jornada de 40 horas semanais, oito horas por dia. Já a carga horária recomendável de recenseador é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento.

Os editais do concurso IBGE 2020, na íntegra, com a distribuição de vagas por cidades e estados, serão divulgados a qualquer momento no site da banca, o Cebraspe. Todos os detalhes sobre o certame serão dados nesta quinta-feira, 05 de março, a partir das 10h, em uma entrevista coletiva do Instituto.

Inscrição Concurso IBGE 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 05 de março e 23 horas e 59 minutos do dia 24 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora. A taxa de inscrição vai custar R$35,80 (agentes) e R$23,61 (recenseador).

Os candidatos membros de família de baixa renda, inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa, durante todo o período de inscrição, no site da banca.

Provas Concurso IBGE 2020

Os inscritos no concurso IBGE 2020 vão ser avaliados através de provas objetivas. As datas de aplicação dos exames ainda serão reveladas nos editais de ambos os concursos.

As avaliações objetivas vão ser realizadas, simultaneamente, em 4.612 municípios, no caso dos agentes, e em 5.569 municípios para o recenseador. As avaliações vão ser aplicadas nos 26 estados, além do Distrito Federal.

Veja a distribuição das questões das provas:

Agentes – 60 questões: Língua Portuguesa (10); Raciocínio Lógico Quantitativo (10); Ética no Serviço Público (05); Noções de Administração/Situações Gerenciais (15); e Conhecimentos técnicos (20).

Recenseador – 50 questões: Língua Portuguesa (10); Ética no Serviço Público (05); Matemática (10); e Conhecimentos técnicos (25).

Os contratos vão ter vigência de 30 dias, podendo ser prorrogados por apostilamento, por igual período, estritamente de acordo com a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de recursos orçamentários.

Segundo o edital, por questões administrativas, o último contrato poderá ter vigência menor que 30 dias.

Segundo o órgão, a previsão é contratar os selecionados até agosto deste ano. Isso porque, segundo o Instituto, a coleta de dados para o Censo Demográfico 2020 vai ser realizada entre os meses de agosto e outubro.

No Censo 2020, vão ser visitados todos os domicílios do país. Os recenseadores, que contam com mais de 180 mil vagas, vão coletar as informações através de uma entrevista direta.

Informações do concurso

Concurso : IBGE

: IBGE Banca organizadora : CEBRASPE

: CEBRASPE Escolaridade : fundamental e médio

: fundamental e médio Número de vagas : 208.695

: 208.695 Remuneração : até R$2.100

: até R$2.100 Inscrições : entre 10 horas do dia 05 de março e 23 horas e 59 minutos do dia 24 de março de 2020

: entre 10 horas do dia 05 de março e 23 horas e 59 minutos do dia 24 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$35,80 (agentes) e R$23,61 (recenseador)

: R$35,80 (agentes) e R$23,61 (recenseador) Provas : a divulgar

: a divulgar Situação: PUBLICADO

*Esta matéria vai ser atualizada em breve.

EDITAL CONCURSO IBGE 2020 – Agentes

EDITAL CONCURSO IBGE 2020 – Recenseador