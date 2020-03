Concurso IBGE 2020: órgão confirma mais dois editais para este ano

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem, atualmente, dois editais de seleções temporárias abertas para o preenchimento de 208 mil vagas temporárias. As inscrições já estão abertas. No entanto, esta não será o último concurso do IBGE.

O órgão, através do coordenador de Recursos Humanos, Bruno Malhes, revelou que mais duas seleções ainda serão abertas este ano. A primeira delas, inclusive, deve ter seu edital divulgado nos próximos meses. A confirmação foi dada ao site Folha Dirigida.

“A gente tem mais dois processos seletivos previstos. Um específico, no município, do Rio de Janeiro, que é para o pessoal que vai trabalhar na Central de Apoio ao Censo, que é uma central telefônica, que auxilia os recenseadores e esclarece dúvidas dos moradores, e vamos ter também, mas para o final do ano, o processo seletivo para os codificadores”, disse.

Ainda segundo o coordenador de RH, o IBGE já está trabalhando nos dois processos seletivos.

“Vale lembrar que o primeiro já está autorizado pelo Ministério da Economia, com 192 vagas, e o segundo pedido já foi encaminhado e a gente está acompanhando a data de autorização. Os dois serão no Rio de Janeiro”, concluiu.

Edital vai abrir 192 vagas

O próximo edital do concurso IBGE 2020 vai abrir 192 vagas. As oportunidades serão abertas para os cargos de Agente censitário de pesquisa por telefone (180) e Supervisor censitário de pesquisa e codificação (12).

Segundo o aval, publicado em fevereiro, o IBGE vai ter que definir a remuneração dos profissionais a serem contratados. Os requisitos ainda não foram revelados. Os aprovados vão atuar com pesquisas para o Censo, por telefone. Os aprovados serão lotados no Rio de Janeiro (capital).

Os contratos terão prazo de até um ano, com possibilidade de prorrogação.

Concurso do IBGE está aberto com 208 mil vagas

Foram divulgados os editais do concurso IBGE 2020. Os documentos publicados contam com mais de 208 mil vagas temporárias, em todo o país. O primeiro edital oferece vagas para agente censitário municipal e supervisor, com mais de 27 mil postos, e o segundo com mais de 180 mil oportunidades para recenseador. O Cebraspe tem a responsabilidade do certame.

Os aprovados vão atuar no Censo Demográfico 2020, em todo o país. Segundo o edital do concurso, os agentes vão assinar os contratos por cinco meses, enquanto o recenseador irá assinar, inicialmente, o contrato por três meses. São, ao todo, 208.695 vagas temporárias, distribuídas da seguinte maneira:

Agente Censitário Municipal: 5.462 vagas – Nível Médio – Salário de R$2.100 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.558;

Agente Censitário Supervisor: 22.676 vagas – Nível Médio – Salário de R$1.700 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.158;

Recenseador: 180.557 vagas – Nível Fundamental – Salário de R$1.278,94*(Previsão média para a remuneração por produção).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 05 de março e 23 horas e 59 minutos do dia 24 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora. A taxa de inscrição vai custar R$35,80 (agentes) e R$23,61 (recenseador).

Os inscritos no concurso do IBGE serão avaliados por provas objetivas, previstas para serem aplicadas no dia 17 de maio para os cargos de agente e no dia 24 de maio para o cargo de Recenseador. As avaliações serão aplicadas no turno da tarde, no horário previsto das 13h às 17h.