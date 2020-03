Concurso IBGE: Editais previstos para 2020 também são adiados devido ao Covid-19

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística confirmou, nos últimos dias, a suspensão do seu concurso IBGE 2020 devido ao avanço do Coronavírus (Covid-19) no país. Além do concurso em vigor suspenso, mais dois editais que estavam previstos para este ano também foram adiados e vão ficar para 2021.

Todos os editais abertos pelo IBGE fazem parte do Censo Demográfico, que foi adiado para o próximo ano. De acordo com o Instituto, apesar do cancelamento do concurso este ano, o quantitativo de vagas não deverá mudar, permanecendo o mesmo em 2021.

“O que mudou foi a data de realização do Censo. O quantitativo de vagas deve permanecer o mesmo. Todos os processos seletivos previstos para a operação serão realizados no ano do Censo”, disse o órgão ao site Folha Dirigida.

Com o Censo adiado para 2021, os editais serão abertos, novamente, em 2021. O concurso aberto com 208.695 vagas temporárias, contava com a seguinte distribuição:

Agente Censitário Municipal : 5.462 vagas – Nível Médio – Salário de R$2.100 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.558;

: 5.462 vagas – Nível Médio – Salário de R$2.100 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.558; Agente Censitário Supervisor : 22.676 vagas – Nível Médio – Salário de R$1.700 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.158;

: 22.676 vagas – Nível Médio – Salário de R$1.700 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.158; Recenseador: 180.557 vagas – Nível Fundamental – Salário de R$1.278,94*(Previsão média para a remuneração por produção).

IBGE tinha mais dois editais previstos

Além disso, o IBGE contava com mais dois editais previstos. O primeiro deles, inclusive, já estava autorizado pelo Ministério da Economia com 192 vagas para agente censitário de pesquisa por telefone (180 vagas) e supervisor censitário de pesquisa e codificação (12).

Concursos reabertos em março de 2021

Com as mudanças previstas, o IBGE deve seguir os trâmites de abertura do concurso em 2020. Sendo assim, o concurso com 208 mil vagas deverá ser reaberto em março de 2021, em seguida do edital com 192 vagas em abril. O concurso para codificadores vai ficar para 2021.

De acordo com dados do IBGE, o próximo Censo terá como data de referência 31 de julho de 2021. A coleta ficou para ser realizada entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2021.

“A decisão leva em consideração a natureza de coleta da pesquisa, domiciliar e predominantemente presencial, com estimativa de visitas de mais de 180 mil recenseadores a cerca de 71 milhões de domicílios em todo o território nacional”, disse o IBGE.

