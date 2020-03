Concurso IDAF AC 2020: Locais das provas objetivas são divulgados! Confira!

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre vai aplicar no domingo, 15 de março, as provas do concurso público (Concurso IDAF AC 2020) para o preenchimento de vagas em cadastro reserva em diversos cargos do órgão. O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), banca organizadora, liberou os locais de provas (clique aqui e veja).

Segundo o edital de concurso do IDAF AC 2020, as oportunidades são destinadas aos cargos de engenheiro agrônomo, engenheiro florestal e médico veterinário, com requisito de nível superior, além de técnico em defesa agropecuária e florestal, de nível médio/técnico. Os salários oferecidos chegam a R$4.411,56 para nível médio e R$6.824,40 para nível superior. Os salários dos graduados já contam com valor base de R$2.520 mais gratificação de atividade específica, no valor de R$3.704,40, e gratificação de responsabilidade técnica de R$600.

Inscrição Concurso IDAF AC 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 22 de janeiro e 27 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do concurso (https://www.ibade.org.br/). A taxa de inscrição custou R$44 para nível médio técnico e R$56 para nível superior.

Etapas e Provas Concurso IDAF AC 2020

O concurso IDAF AC 2020 vai contar com provas objetivas, prova discursiva e avaliação de títulos. Os exames serão aplicadas no dia 15 de março de 2020, com duração de cinco horas.

A prova objetiva do concurso vai ser composta por 80 questões, distribuídas entre questões de Língua Portuguesa (10), Raciocínio Lógico (10), Informática Básica (10), Conhecimentos da realidade étnica, social, geográfica, cultural, política e econômica do Acre (10), Atualidades (10) e Conhecimentos Específicos (30).

Segundo o edital, para ser aprovado será necessário obter 50% ou mais dos pontos da prova na parte de Conhecimentos Gerais e Específicos, além do conjunto das provas objetivas. A prova discursiva vai contar com redação de um texto dissertativo, de 25 até 30 linhas, valendo 20 pontos.

O resultado final do certame será divulgado após a conclusão de todas as etapas. O certame vai ficar válido por dois anos a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre

: Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre Banca organizadora : IBADE

: IBADE Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : CR

: CR Remuneração : até R$6.824,40

: até R$6.824,40 Inscrições : entre 22 de janeiro e 27 de fevereiro de 2020

: entre 22 de janeiro e 27 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$44

: R$44 Provas : 15 de março de 2020

: 15 de março de 2020 Situação: PREVISTO