Concurso Instituto de Previdência de São Sebastião do Paraíso MG 2020 é suspenso!

Em Minas Gerais, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso (INPAR) retifica edital para preenchimento de 04 vagas em cargos de níveis médio e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, após a pandemia da Covid-19 (o novo Coronavírus), as provas previstas para o dia 22 de março de 2020 foram suspensas por tempo indeterminado.

As oportunidades são para os cargos de Procurador Jurídico (1 vaga), Encarregado de Assuntos de Pessoal (1 vaga), Agente Administrativo (1 vaga) e Encarregado de Assuntos Contábeis (1 vaga). Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários chegam até R$ 3.099,61.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de janeiro (a partir das 10h) até as 21h do dia 14 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora IMAM Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 60,00 e R$ 90,00.

Provas

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos); mais prova dissertativa para o cargo de Procurador Jurídico. As avaliações serão aplicadas nos dias 21 e 22 de março de 2020, em locais e horários a serem informados via cartão de inscrição.

Os gabaritos preliminares serão divulgados no segundo dia útil após a realização das provas, nos sites www.inparssp.mg.gov.br e www.imamconcursos.org.br. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

EDITAL INPAR MG 2019