Concurso Instituto de Previdência IPASG 2020: Provas suspensas devido ao Covid-19

No Estado do Rio de Janeiro, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo (IPASG) retifica edital de concurso que tem por objetivo preencher 11 vagas em cargos de médio e superior.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 03 de maio de 2020, foram suspensas devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.167,31 ou R$ 1.996,49, por carga horária de 40h semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 26 de fevereiro até as 16h do dia 02 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Consulplan. O valor da inscrição oscila entre R$ 52,50 e R$ 57,80.

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos. As avaliações seriam aplicadas no dia 03 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.



