Concurso IPREV Santos SP 2020: Provas suspensas devido ao Covid-19

Em São Paulo, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Santos retifica editais (nº 01 e 02/2020) de concurso público para preenchimento de 14 vagas de nível médio e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 19 de abril de 2020, foram suspensas devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

Conforme o documento publicado, as oportunidades são para os cargos de Agente Previdenciário (08 vagas), Procurador (02 vagas) e Analista Previdenciário (04 vagas).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.700,00 e R$ 5.200,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 10 de fevereiro (a partir das 10h) até as 17h do dia 12 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Instituto Mais. O valor da inscrição varia entre R$ 48,00 (nível médio) e R$ 69,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá nas seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Teste prático-profissional composto de uma questão discursiva de direito previdenciário para o cargo de Procurador;

–> Prova de títulos para cargos de nível superior.

As avaliações serão aplicadas no dia 19 de abril para os cargos de Agente e Analista Previdenciário e no dia 03 de maio para o cargo de Procurador Autárquico. Os locais serão informados em data oportuna via edital de convocação.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

