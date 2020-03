Concurso PG DF 2020: Locais de provas saem segunda-feira,16

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal vai aplicar no domingo, 22 de março, as provas do concurso público (Concurso PG DF 2020). Para consultar os locais das avaliações, o candidato deverá acessar o site da banca a partir da próxima segunda-feira, 16 de março. A consulta será feita de maneira individual, na área do candidato.

As provas objetivas e discursivas do concurso serão aplicadas no dia 22 de março de 2020, pela manhã (Analista) e tarde (Técnico). Até o momento a banca não se pronunciou a respeito de um possível adiamento por conta do risco de contaminação pelo Covid-19 (Corona Vírus).

De acordo com o documento, publicado no Diário Oficial do DF, são abertas nada menos que 100 vagas imediatas para ingresso nas carreiras de Analista Jurídico de nível superior e Técnico Jurídico de nível médio. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) tem a responsabilidade do certame.

Do quantitativo de vagas divulgadas, 16 serão reservadas aos deficientes e 19 vagas aos candidatos negros.

Cargos e Vagas do Concurso PG DF 2020

Para Analista Jurídico, o edital abre 57 vagas, distribuídas entre as especialidades de Administração (04), Analista de Sistema de Desenvolvimento de Sistema (08), Suporte e Infraestrutura (06), Arquivologia (01), Biblioteconomia (01), Contabilidade (12), Direito e Legislação (20), Estatística (01), Farmácia (02), Jornalismo (01) e Psicologia (01). O salário do Analista será de R$ 7.320,00.

Para Técnico Jurídico, o edital abre 43 vagas. As vagas são para ingresso nas áreas de Apoio Administrativo (30), Eletricidade e Comunicação (03) e Tecnologia e Informação (10). O salário será de R$ 4.720,00.

Prepare-se:

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 03 de fevereiro e 18 horas do dia 20 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora (www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19). A taxa de inscrição custou R$ 78,00 para Analista e R$ 54,00 para Técnico Jurídico.

Provas

O concurso vai contar com provas objetivas, com 120 questões, distribuídas conforme cargo do candidato. Além disso, haverá prova discursiva (somente para analista).

Analista Jurídico: 50 de conhecimentos básicos; 70 de conhecimentos específicos; e uma questão discursiva, que será uma redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos de cada especialidade de Analista.

Técnico Jurídico: 50 de conhecimentos básicos; 70 de conhecimentos específicos. As avaliações contarão com questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos sobre o Distrito Federal, Legislação e Conhecimentos específicos do cargo.

As provas objetivas e discursivas do concurso serão aplicadas no dia 22 de março de 2020, pela manhã (Analista) e tarde (Técnico). Os gabaritos preliminares serão liberados a partir das 19 horas do dia 24 de março.

A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

Conteúdo Programático Básico

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados; Reconhecimento de tipos e gêneros textuais; Domínio da ortografia oficial; Domínio dos mecanismos de coesão textual; Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual; Emprego de tempos e modos verbais; Domínio da estrutura morfossintática do período; Emprego das classes de palavras; Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração; Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração; Emprego dos sinais de pontuação; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Emprego do sinal indicativo de crase; Colocação dos pronomes átonos; Reescrita de frases e parágrafos do texto; Significação das palavras; Substituição de palavras ou de trechos de texto; Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto e reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade;

Conhecimentos sobre o Distrito Federal: Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), instituída pela Lei Complementar nº 94/1998 e suas alterações.

Legislação: Lei Orgânica do Distrito Federal; Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito Federal; Organização do Distrito Federal; Organização Administrativa do Distrito Federal; Lei Complementar Distrital nº 840/2011 e suas alterações (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações Públicas Distritais); Decreto Distrital nº 37.297/2016 (Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo); Decreto Distrital nº 36.756/2015 e suas alterações (Sistema Eletrônico de Informações- SEI e Lei Complementar nº 395/2001 e suas alterações (organização da Procuradoria-Geral do Distrito.

