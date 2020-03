Concurso PGM Teresina PI 2020: Provas adiadas devido ao Coronavírus

No Estado do Piauí, a Prefeitura Municipal de Teresina retifica edital de concurso público que tem por objetivo preencher 26 vagas em cargos de Técnico de Nível Superior – Fiscal de Serviços Públicos e outro para Procurador do Município, para lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (SEMPLAN).

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o dia 05 de abril de 2020, foram adiadas devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). A nova data ainda não tem previsão para ser divulgada.

As vagas destinadas são para o cargo de Fiscal de Serviços Públicos, a função exige graduação de nível superior (licenciatura, bacharelado, tecnólogo) em qualquer área e tem remuneração de R$ 4.011,03, por carga horária de 30 horas semanais.

Já para o cargo de Procurador do Município, a função exige graduação em Direito, registro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e tem salário inicial de R$ 19.540,79, por 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 14h do dia 06 de março de 2020, no site oficial da Concursos FCC. A taxa de inscrição está fixada em R$ 85,00.

O concurso consistirá em prova objetiva (para todos) com 60 questões; prova de títulos; e prova discursiva. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 05 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados via edital de convocação no dia 26 de maio.

Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 06 de abril a partir das 17 horas, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

