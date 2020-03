Concurso PM 2020: Edital para nível médio autorizado com salário de R$6.705,51

A Polícia Militar do Estado de São Paulo vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PM SP 2020) para Curso de Formação de Oficiais – Aluno/Oficial. Foi divulgado no Diário Oficial do Estado, a informação de que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) vai organizar o certame da corporação. A escolha foi feita através de dispensa de licitação.

O concurso da PM-SP 2020 para Oficiais vai contar, ao todo, com 130 vagas. O concurso tem previsão de ser realizado durante o ano de 2020 para provimento no ano que vem, 2021. Ainda não há uma data oficial para publicação do edital. Agora, o próximo passo será a assinatura de contrato entre as partes.

Para concorrer a uma das vagas no concurso de Oficiais da PM/SP, o candidato deverá: ser brasileiro; ter idade mínima de 17 (dezessete) anos; ter idade máxima de 30 (trinta) anos de idade, exceto para o candidato pertencente aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; ter estatura mínima, descalço e descoberto, de: 1,55 metros, se mulher; 1,60 metros, se homem; haver recolhido a taxa de inscrição prevista neste Edital. O candidato ao ingresso poderá apresentar tatuagem, exceto quando: divulgar símbolo ou inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Polícia Militar; fizer alusão a: ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas ou que pregue a violência ou a criminalidade; discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem; ideia ou ato libidinoso; e ideia ou ato ofensivo aos direitos humanos.

O salário inicial da carreira de Oficial é de R$ 3.095,87, durante o curso de formação. Após o período como aluno oficial PM, o candidato será promovido a 2ª Tenente PM. Após isso, o salário passará a ser de R$6.705,51 por mês.

Atribuições

As atribuições do cargo de Aluno Oficial PM de São Paulo são: cumprindo as condições para a posse o Aluno-Oficial PM cursará a graduação, Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, de forma sequencial e consecutiva, que se destina a formar, com solidez teórica (Ciência Política, Didática, Sociologia, Gestão de Finanças etc) e prática (Educação Física, Técnicas de Direção Policial Preventiva, Procedimentos Operacionais Padrão, Tiro Defensivo na Preservação da Vida – Método Giraldi, Ordem Unida, Maneabilidade Básica à Cavalo etc), o profissional ocupante do posto inicial de Oficial, tornando-o apto à gestão e comando de pessoas e análise e administração de processos, por intermédio da utilização ampla de conhecimentos na busca de soluções para os variados problemas pertinentes às atividades jurídicas e administrativas de preservação da ordem pública e de polícia ostensiva, em conformidade com a filosofia de polícia comunitária e direitos humanos, além de outras definidas em lei.

Etapas Concurso PM SP Oficiais

O concurso da PM/SP para Oficiais deverá ser composto, conforme o último concurso, com as seguintes etapas:

Exames de Conhecimentos: Prova Objetiva (Parte I), de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o conhecimento do candidato para o desempenho das atribuições e versará sobre o conteúdo programático”; Prova Dissertativa (Parte II), de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar a capacidade do candidato de produzir uma redação que atenda ao tema e ao gênero/tipo de texto propostos, além de seu domínio da norma culta da língua portuguesa e dos mecanismos de coesão e coerência textual

Exames de Aptidão Física, de caráter eliminatório, visam avaliar o desempenho físico do candidato, que deverá obedecer aos padrões exigidos para o cargo.

Exames de Saúde, de caráter eliminatório, os quais visam avaliar as condições de saúde do candidato;

Exames Psicológicos, de caráter eliminatório, visam identificar características de personalidade, aptidão, estabelecido para o cargo;

Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade, de caráter eliminatório, visa à apreciação da conduta social, reputação e idoneidade do candidato, em sua vida pregressa e atual em todos os aspectos da vida em sociedade, quer seja social, moral, profissional, escolar, quanto à compatibilidade para o exercício do cargo;

Análise de Documentos, de caráter eliminatório, tem por finalidade analisar os documentos apresentados pelos candidatos para comprovação dos requisitos e condições para ingresso.

Provas Concurso PM SP Oficiais

A prova do último concurso, realizado em 2019, contou com questões de História (08 questões), Filosofia (04 questões), Sociologia (04 questões), Geografia (08 questões), Língua Portuguesa e Interpretação de Texto (24 questões), Língua Inglesa ou Espanhola (06 questões), Matemática (10 questões), Física (04), Química (04), Biologia (04), Conhecimentos Específicos (04), Noções de Administração Pública (02 questões) e Noções Básicas de Informática (02 questões).

A Prova Objetiva (Parte I), com duração de 4 (quatro) horas, contou com 80 (oitenta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, sendo apenas uma alternativa correta.

A Prova Objetiva (Parte I) foi avaliada na escala de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos. Cada questão tem valor de 1 (um) ponto, sendo considerado habilitado o candidato que obtiver, no mínimo, 40 (quarenta) pontos, de acordo com o conteúdo programático.

Informações do concurso