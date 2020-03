Concurso Polícia Civil 2020: Editais contam com mais de 6 mil vagas para todos os níveis

Sonha ser um Policial Civil? Então a hora é agora! De acordo com o levantamento feito pelo Notícias Concursos, há mais de 6 mil vagas previstas nos principais concursos públicos do país. As oportunidades são nos seguintes Estados do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Norte e Distrito Federal.

Os editais que ainda não foram publicados, mas estão iminentes, com anúncio de autorização no Diário Oficial e escolha da banca organizadora.

Concurso PC SP

A Polícia Civil do Estado de São Paulo foi autorizada a abrir um novo edital de concurso público com 2.939 vagas em diversos cargos da corporação. A confirmação veio através do despacho do governador do Estado, João Dória, publicado no Diário Oficial do Estado de 04 de junho.

No dia 18 de fevereiro de 2020, a corporação nomeou as comissões do novo concurso da corporação. Segundo o documento publicado no Diário Oficial do Estado, foram formados quatro grupos, sendo um para cada cargo autorizado: delegado, investigador, escrivão e médico legista.

As comissões são compostas por professores. Sendo assim, eles vão integrar a banca examinadora das etapas. Isto é, que elabora as questões de prova e corrige quando necessário.

No momento, a corporação está na fase de escolha da banca organizadora. A corporação informou ao site Folha Dirigida, através da sua assessoria de imprensa, que a contratação da empresa já está em andamento. Segundo a pasta, os projetos dos editais também estão em elaboração, bem como os nomes dos servidores que vão compor comissões examinadoras, responsáveis por elaborar as provas e corrigi-las, quando necessário.

O edital do concurso da Polícia Civil PC/SP 2020 foi autorizado para os cargos de Investigador (900 vagas), Escrivão (1.600 vagas), Delegado (250 vagas) e Médico Legista (189 vagas).

Concurso : Polícia Civil do Estado de São Paulo

: Polícia Civil do Estado de São Paulo Banca organizadora: a definir

a definir Escolaridade : superior

: superior Número de vagas: 2.939

2.939 Remuneração : a definir

: a definir Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição: a definir

a definir Provas : a definir

: a definir Situação : ANUNCIADO

: ANUNCIADO Saiba mais sobre o concurso.

Concurso PC RJ

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro definiu a banca organizadora do edital de concurso público (Edital Concurso Polícia Civil PC RJ 2020) para seis cargos, totalizando 817 vagas. O Instituto AOCP foi confirmado como banca organizadora do certame. O anúncio ocorreu nesta quinta-feira, 20, nas redes sociais da Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Segundo o subsecretário de Gestão Administrativa, delegado Flávio Britto, será permitido concorrer a mais de um cargo, desde que atenda aos requisitos de cada um. Isso será permitido porque as avaliações serão aplicadas em dias diferentes.

“Nós termos uma grande notícia para você, candidato, vai poder fazer todos os concursos, desde que seja habilitado. Vamos garantir que não haverá coincidência de datas das provas de primeira fase. Estude bastante que a Polícia Civil te espera”, esclareceu Britto.

No último dia 17 de fevereiro, a corporação já tinha revelado que o Instituto Acesso será a banca do concurso PC RJ para delegado. As organizadoras têm a atribuição de receber as inscrições e operacionalizar as etapas de seleção, como provas objetivas.

Serão, ao todo, com 47 vagas de Delegado, 864 vagas. Os editais da corporação estão previstos para serem publicados em março, com provas sendo aplicadas em maio. A informação foi passada pela vice-presidente da Faepol, delegada Thaianne Moraes, após reunião com o secretário de Polícia Civil, delegado Marcus Vinicius Braga.

As vagas do concurso PC-RJ 2020 foram autorizadas para os cargos de Delegado (47 vagas); Perito Legista (54 vagas), Inspetor (597 vagas), Investigador (118 vagas), Perito Criminal (20 vagas), Técnico de Necropsia (16 vagas) e Auxiliar de Necropsia (12 vagas).

Concurso : Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PC-RJ)

: Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PC-RJ) Banca organizadora : Instituto AOCP

: Instituto AOCP Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 864

: 864 Remuneração : Até R$18.747,95

: Até R$18.747,95 Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Situação : AUTORIZADO

: AUTORIZADO Saiba mais sobre o concurso.

Concurso PC DF

O concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (Concurso PC DF) está oficialmente autorizado. O Cebraspe (antigo Cespe/UnB) e o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) são as bancas mais cotadas para organizar o edital da PC-DF. O contrato será assinado na próxima semana.

A data exata da formalização da escolha da banca e de quando ocorrerá o anúncio oficial ainda não foram definidos. Segundo informações confirmadas pela corporação, o Cebraspe ainda não enviou toda a documentação necessária. No entanto, ambas as empresas são as que disputam a organização do concurso.

No dia 03 de março, a PC-DF confirmou que as informações sobre a escolha da banca e previsão do edital serão divulgadas nos próximos 15 dias. Os prazos vão ao encontro da previsão de assinatura do contrato, que deverá acontecer até a próxima semana.

O processo do certame voltou a ter movimentações no fim de fevereiro. No dia 20 de fevereiro, o protocolo foi reaberto e concluído na subsecretaria de Gestão de Pessoas. A expectativa é que antes de ser finalizado, o processo ainda passe por outros setores, após homologação.

Ainda não há uma data para publicação do edital, mas a expectativa que isso está próximo de acontecer devido as últimas informações, confirmadas pelo próprio diretor-geral da Polícia Civil-DF, Robson Candido.

Segundo Robson, os preparativos estão em andamento, sendo cumpridos todos os trâmites legais. Por isso, é esperado que a banca organizadora do certame seja conhecida em abril ou até, no máximo, o começo do mês de maio.

O diretor-geral, em entrevista à Rádio Atividade, disse que esse será o “maior concurso da história da Polícia Civil”. Além disso, ele comentou: “Estamos trabalhando forte para publicar esse edital o quanto antes. Será uma oportunidade única, o maior concurso de agente de polícia da história da PCDF”, disse o delegado.

Na manhã da sexta-feira, 21 de fevereiro, o diretor-geral falou sobre a publicação do edital. Ele falou para os concurseiros que estudem para as provas que, segundo ele, ‘estão chegando’. Um seguidor respondeu a publicação e perguntou sobre novidades do concurso para agente de polícia. O diretor-geral respondeu: “estamos trabalhando para sair o mais rápido. Estou solista com a angústia de todos vocês.”

“Será uma oportunidade única, o maior concurso de agente de polícia da história da PCDF”, concluiu o diretor-geral.

No momento, a corporação está na fase de escolha da banca organizadora. A expectativa é que o processo seja feito através de dispensa de licitação, assim como aconteceu no processo de escrivão. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – (Cebraspe) é a mais cotado para organizar o edital para carreira.

Concurso : Polícia Civil do Distrito Federal

: Polícia Civil do Distrito Federal Banca organizadora: a definir

a definir Escolaridade : superior

: superior Número de vagas: 1.800 para Agente

1.800 para Agente Remuneração : inicial de R$ 8.284,55

: inicial de R$ 8.284,55 Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição: a definir

a definir Provas : a definir

: a definir Situação : PREVISTO

: PREVISTO Saiba mais sobre o concurso.

Concurso PC PR

A Polícia Civil do Estado do Paraná vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PC PR). O edital vai ser anunciado na próxima quinta-feira, 12 de março. A informação foi divulgada na noite da última terça-feira, 3, pelo Governo do Paraná. Na ocasião, o contrato com a banca organizadora deve ser assinado.

A banca organizadora do novo concurso da corporação será a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR). O anúncio aconteceu no dia 03 de março, pelo reitor da UFPR, Dr. Ricardo Marcelo Fonseca.

“Logo, logo, teremos a notícia do concurso da Polícia Civil, que faremos também com toda honra”, disse o reitor. A banca também será responsável pelo concurso da PM-PR e Bombeiros-PR.

Serão abertas nada menos que 400 vagas para PC-PR. A seleção foi autorizada oficialmente em novembro.

O edital do concurso PC-PR 2020 contará com 400 vagas distribuídas entre os cargos de Investigador (300), Papiloscopista (50) e Delegado (50). No momento, o concurso ainda não tem data para ser publicado. Segundo informações da assessoria da PC-PR, os trâmites estão sob responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública (Sesp).

Para concorrer ao cargo de Investigador exige formação em qualquer curso de graduação de nível superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B ou superior. O salário é de R$ 5.478,49.

O cargo de Papiloscopista também exige nível superior. A remuneração inicial do cargo é de R$5.752,41, após aprovação no concurso público.

A função de Delegado exige bacharelado em Direito. A remuneração inicial passa dos R$13 mil mensais. Os policiais ainda têm direito a diversos benefícios e gratificações.

Concurso : Polícia Civil do Paraná (PC-PR)

: Polícia Civil do Paraná (PC-PR) Banca organizadora : FUNPAR

: FUNPAR Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 400 vagas autorizadas

: 400 vagas autorizadas Remuneração : até R$13 mil

: até R$13 mil Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Situação : PREVISTO

: PREVISTO Saiba mais sobre o concurso.

Concurso PC RN

A expectativa de abertura do edital do concurso público da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (Concurso PC RN 2020) é grande. O processo de organização do próximo certame voltou a tramitar. Na terça-feira, 25 de fevereiro, o processo chegou ao Gabinete do Secretário, o que indica que a banca deverá ser anunciada o quanto antes.

Somente em fevereiro, o processo já recebeu 12 movimentações por diversas unidades. O pedido já passou pela Secretária de Estado, Coordenadoria de Planejamento Orçamentário, Chefe de Gabinete e Protocolo da Seplan – Secretaria de Planejamento.

Ainda não há uma data para que a banca seja definida. A escolhida vai publicar o edital completo com todas as regras, além de receber as inscrições, aplicar as principais etapas de seleção, divulgar resultados, entre outros.

O edital está previsto para ser publicado em abril. Por isso, a banca deve ser conhecida ainda no mês de março.

A delegada-geral da corporação, Ana Cláudia Saraiva Gomes, em entrevista para a Rádio 96FM Natal, declarou que o total de certame deve ser ampliado de 302 para 403 vagas. O edital está previsto para abril.

Segundo informações da delegada-geral, o atraso na abertura do concurso PC-RN, inicialmente previsto para ter início em 2019, ocorreu em virtude de problemas constatados no processo, que já foram resolvidos.

“Estamos pedindo autorização da governadora para realizar o concurso. Em razão de algumas inconsistências que detectamos no processo anterior, vamos iniciar um novo processo, mas já estamos com um cronograma definido”, disse.

Embora a ideia inicial fosse de preencher 302 vagas no edital PC-RN 2020, sendo 41 para delegado de polícia, 26 para escrivão e 235 para agente, o edital agora, deve contar com 403 vagas, distribuídas entre 307 agentes, 33 escrivães e 63 delegados.