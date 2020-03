Concurso Polícia Civil 2020 tem novo edital anunciado! Até R$ 9.157,64!

Atenção, concurseiros! Em meio à pandemia do novo coronavírus que atinge o Brasil, os concursos não param. A Polícia Civil prevê a abertura de novo edital de concurso público em breve. A corporação, após o certame sido pauta de uma reunião entre secretários no dia 10 de março, confirmou que já estão sendo realizados os estudos preliminares para abertura de uma nova seleção. As oportunidades são em Pernambuco.

O edital de concurso público da Polícia Civil de Pernambuco 2020 tem expectativa de ser aberto com vagas para nível superior com salários iniciais chegando a R$9 mil. As carreiras contempladas são as que não possuem mais cadastro de reserva.

O concurso PC PE 2020: estudos iniciados

No dia 10 de março, o concurso público da PC-PE 2020 foi pauta da reunião entre os secretários do Estado e o chefe da instituição, Joselito Kehrle do Amaral. O encontro debateu diversos temas de interesse da categoria.

Segundo informações da corporação, os estudos preliminares para viabilização do concurso da Polícia Civil de Pernambuco já estão sendo feitos. Agora, os próximos passos vão ser a autorização formal do concurso, formação da comissão organizadora e contratação da banca.

Todos os preparativos de abertura do concurso, vale lembrar, devem levar alguns meses até a publicação do Edital PC-PE 2020. Segundo a corporação, ainda não há um cronograma oficial com a previsão para abertura do concurso.

Agora, os estudos preliminares vão definir o quantitativo de vagas do concurso. Já se sabe, porém, que o certame vai contemplar carreiras de nível superior. O número de vagas ainda será objetivo de estudo do Estado.

Edital do concurso PC PE 2020: os cargos

No dia 12 de março, em publicação no Diário Oficial de Pernambuco, o Governo Estadual informou que os cargos previstos para o concurso eram de Escrivão, Agente, Perito e Auxiliar de Legista.

No entanto, segundo informações de assessoria de imprensa da PC-PE, as carreiras avaliadas são somente Agente, Escrivão e Auxiliar de Legista.

Todos os cargos exigem nível superior. Além disso, é necessário ter carteira nacional de habilitação na categoria B. Segundo informações da PC-PE, a remuneração inicial atualmente é de R$3.900 para todos os três cargos.

O cargo de Perito, na função de Papiloscopista, o requisito é de nível superior em qualquer área. No entanto, para Perito Criminal será necessário formação em áreas específicas, conforme especialidade da vaga. O salário inicial é de R$ 9.157,64.

Último edital do concurso PC PE abriu mais de 900 vagas

O último edital do concurso PC-PE foi aberto em 2016, quando contou com 966 vagas. As vagas foram distribuídas em dois editais, sendo um com 650 vagas para Polícia Civil e outro para Polícia Científica, com 316 oportunidades. O Cebraspe organizou o certame.

O concurso contou, ao todo, e a depender dos cargos, com oito etapas de avaliação: prova objetiva, prova discursiva, teste físico, avaliação psicológica, avaliação médica. investigação social e curso de formação.

As provas contaram com 60 a 100 questões de Conhecimentos Gerais e Específicos. O primeiro bloco variou conforme a área do cargo concorrido.

Nos Conhecimentos Gerais, foram abordados questões de Português, Raciocínio Lógico, Noções de Direito Penal, Noções de Direito Processual Penal e Estatuto dos policiais civis de Pernambuco.

Informações do concurso