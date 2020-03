Concurso Prefeitura Abreu e Lima PE 2020: Provas suspensas devido ao Covid-19

No Estado de Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Abreu e Lima retificou editais (nº 01 e 02/2020) de concurso que visa o preenchimento de 522 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 31 de maio de 2020, foram suspensas devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

O EDITAL nº 01/2020 (324 vagas): Auxiliar de Farmácia – Ras (Rab, Rae, Raps, Raf, Rede De Assistência) (1); Auxiliar De Farmácia Plantonista (Hospital,Raps) (4); Auxiliar de Serviços Gerais (28); Auxiliar de Serviços Gerais – Ras (Raps, Rue,Era, Raf, Rvs, Sesau) (12); Agente de Controle de Endemias (Rab, Vig Saúde) (14); Agente de Trânsito; Agente Social (2); Ajudante de Pedreiro (6); Almoxarife (2); Arquivista (2); Copeira Hospitalar Plantonista (Rue, Cpn,Raps) (4); Coveiro (6); Cozinheiro Plantonista (Raps, Rue, Cpn) (4); Fiscal Ambiental; Fiscal de Feira; Fiscal de Obras; Fiscal de Planejamento e Controle Urbano; Guarda Patrimonial (60); Maqueiro Hospitalar Plantonista (4); Marceneiro; Merendeiro; Motociclista; Motorista; Motorista de Ambulância Plantonista (9); Arte/Educador/Oficineiro – Ras (Raps, Rab,Era) (2); Arte/ Educador/ Oficineiro Plantonista (Raps,Cpn, Sad, Hospital) (2); Assistente Administrativo Plantonista 12×36 – Área De Saúde (8); Assistente Administrativo Ras – 40h – Área de Saúde (17); Soldador (1); Técnico Ambiental; Técnico de Enfermagem – Ras (Raps. Rab, Era, Vig. Saúde, Cta, Sae) (12); Técnico em Enfermagem Plantonista (Raps, Samu, Hospital, Sad, Sae) (30); Assistente Tributário (2); Auxiliar Administrativas – Demais Secretarias (5); Auxiliar de Cirurgião Dentista (5);Auxiliar De Serviços Gerais Plantonista (Raps,Rue, Cpn) (20); Cuidador (6); Cuidador Terapêutico Plantonista (Raps, Srt,Sad e Cr) (20); Desenhista Cadista (1); Eletricista (6); Motorista De Transporte Escolar (4); Técnico Em Laboratório Plantonista – Laboratório Municipal (3); Técnico em Radiologia Plantonista (Hospital) (4); Técnico em Segurança do Trabalho – Ras, Visat (1); Topógrafo; Vídeo Monitor; Operador de Lavanderia; Pedreiro (6); Pintor; Porteiro; Recepcionista Hospitalar Plantonista (Raps, Rue, Cpn) (4); Técnico em Higiene Dental (5); Técnico Em Informática (1); Técnico Em Laboratório – Ras (Cta, Era) (1).

E o EDITAL nº 02/2020 (198 vagas): Enfermeiro Plantonista (Raps, Hospital, Sad, Samu) (10); Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Ambiental; Engenheiro Civil (2); Analista Judiciário de Procuradoria (1); Arquiteto (2); Assistente Social (8); Assistente Social – Ras (Raps, Rad,Nasf, Pics, Ecr, Esp,Visat) (4); Assistente Social Plantonista (4); Auditor Fiscal (2); Bibliotecário; Biólogo; Biólogo Sanitarista – Ras (Vigilância Sanitária E Ambiental) (2);Biomédico (2); Medico Neurologista – Ras (Era, Cer, Junta Medica/Perito, Regulação Formativa) (3); Medico Ortopedista – Ras (Raps, Era, Junta Medica/Perito, Regulação Formativa) (1); Médico Psiquiatra – Ras (Raps, Era, Junta médica/Perito, Regulação Formativa) (4); Profissional DeEducação Física – Ras (Raps, Cer, Pics) (1); Psicólogo;Psicólogo – Ras (Raps, Rab, Era, Cpn,Sad, Cer, Nasf, Ecr, Esp,Pics, Visat ) (3); Psicólogo Plantonista – (Raps, Hospital, Cnp, Sad) (6); Bioquímico Plantonista – Ras (Laboratório Municipal, Cta) (2); Contador; Enfermeiro; Enfermeiro – Ras (Raps, Cta, Sae, Era, Rab, Vig. Epidemiológica, Visa, Saúde do Trabalhador, Auditoria) (9); Enfermeiro Obstétrico (4); Engenheiro De Pesca; Engenheiro Florestal; Engenheiro Sanitarista – Ras (Visa, Sesau) (1); Farmacêutico – Ras (Raf,Raps,Rab, Era, Sad,Nasf,Pic, Visa) (5); Farmacêutico Plantonista – (Hospital, Raps, Cpn, Sad) (2); Psicopedagogo Clinica Plantonista-Raps (4);Psicopedagogo Clinica Ras (Raps, Rab, Era, Cer, Pics) (1);Psicopedagogo Ras (Raps, Rae, Cer, Pics, Visa, Eps) (3);Sanitarista – Ras (Sesasu, Auditoria, Ouvidoria, Rab, Nasf, Pics, Sad, Era, Esp, Vig. Saúde) (1); Técnico Em Controle Interno;Técnico Tributário; Terapeuta Holístico – Ras (Qualquer Profissional De Saúde Com Formação Superior Em Pics(Raps,Rab, Era, Pics, Nasf, Esp) (3); Fisioterapeuta – Ras (Cer, Sad, Nasf, Esp, Pics, Visat) (6); Fonoaudiólogo – Ras (Raf, Raps, Rab, Era, Sad, Nasf, Pics,Visat)(2); Médico Cardiologista – Ras (Era, Junta Médica/Perito, Regulação Formativa) (3); Médico Em Segurança do Trabalho (2); Médico Generalista – Ras (Rab, Era, Junta médica/Perito, Regulação Formativa) (5); Professor Nível Fundamental I (60); Terapeuta Ocupacional – Plantonista (Raps, Hospital, Sad) (4); Professor De Educação Física (8); Terapeuta Ocupacional -Ras (Cer, Caps, Rab, Esp, Sad, Nasf, Pics, Visat) (7); Turismólogo (1); Médico Veterinário; Medico Veterinário – Ras (Vigilância Sanitária/Epidemiológica, Ambiental e de Saúde Do Trabalho, Rab,Nasf) (3); Nutricionista Plantonista (Hospital, Cpn, Sad) (4); Odontólogo;Procurador (2); Nutricionista; Nutricionista – Ras (Visa, Rab, Raps, Rae, Nasf, Sad, Esp, Pics) (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 5.000,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até às 16h do dia 23 de março de 2020, no site oficial da FGV Projetos. O valor da inscrição varia entre R$ 40,00 (nível fundamental), R$ 50,00 (nível médio/técnico) e R$ 70,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com prova escrita objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, matemática, legislação específica e conhecimentos específicos. As avaliações seriam aplicadas nos dias 24 e 31 de maio de 2020, em locais a serem informados.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

