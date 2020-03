Concurso Prefeitura Cláudio MG 2020: Inscrição inscrições prorrogadas!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Cláudio retifica edital e prorroga suas inscrições até as 11 horas do dia 09 de março de 2020. O concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 126 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Fiscal Municipal de Obras, Fiscal Municipal de Posturas, Fiscal Municipal de Saúde, Fiscal Municipal de Tributação, Guarda Municipal, Jardineiro, Médico Clínico Geral PSF, Operador de Máquinas, Operário, Advogado do CREAS, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Vigilância Epidemiológica, Assistente Social, Atendente de PSF, Auxiliar Administrativo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico em Higiene Dental, Técnico em Informática, Vigia Noturno, Auxiliar de Odontologia, Auxiliar de Serviços Gerais, Bibliotecário, Orientador Social, Pedagogo, Procurador Municipal, Professor I, Profissional de Educação Física da Saúde, Profissional de Educação Física de Esportes, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Língua Portuguesa e Professor de Música.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 13.717,60.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 11h do dia 09 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Unilavras Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 70,00 e R$ 120,00.

Provas

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova escrita objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Prova discursiva (caráter classificatório e eliminatório) para os cargos de Advogado e de Procurador Municipal, de caráter eliminatório e classificatório;

–> Teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e curso específico para o cargo Guarda Municipal.

As avaliações objetivas serão realizadas no dia 05 de abril em locais e horários a serem informados. Os gabaritos serão divulgados no dia 06 de abril de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Cláudio MG

: Prefeitura Cláudio MG Banca organizadora :

: Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 126

: 126 Remuneração : R$ 13.717,60

: R$ 13.717,60 Inscrições : 04 de fevereiro a 04 de março de 2020

: 04 de fevereiro a 04 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 a R$ 120,00

: R$ 70,00 a R$ 120,00 Provas : 05 de abril de 2020

: 05 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA CLÁUDIO MG 2019