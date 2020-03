Concurso Prefeitura de Água Clara MS 2020 abre 362 vagas! Até R$ 10.830,78!

No Estado do Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Água Clara anuncia novo edital de concurso público para preenchimento de 362 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Motorista (15); Operador de Máquinas (5); Tratorista (5); Agente Administrativo (30); Educador/ Cuidador (5); Eletricista de Veículos (1); Eletricista Predial (1); Fiscal de Inspeção e Vigilância Sanitária (2); Inspetor de Alunos (10); Instrutor de Artesanato (1); Auxiliar de Serviços Gerais (50); Coveiro (1); Cozinheira (15); Pedreiro (5); Trabalhador Braçal (10); Vigia (27); Zelador (10); Lavador de Veículos (1); Mecânico (1); Técnico em Radiologia (2); Topógrafo (1); Analista de Controle Interno (3); Arquivista (1); Assistente de Administração (4); Assistente Social (6); Biomédico (1); Contador (1); Agente Comunitário de Saúde (10); Agente de Combate à Endemias (5); Agente Patrimonial (1); Almoxarife (3); Atendente Infantil (40); Auxiliar de Consultório Odontológico (5); Farmacêutico (1); Fiscal de Tributos Municipais (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Jornalista (1); Instrutor de Dança E Teatro (1); Instrutor de Música (1); Operador de Cadastro Único (1); Orientador Social (1); Secretário de Escola (5); Técnico de Enfermagem (9); Técnico de Informática (1); Técnico de Laboratório Análises Clínicas (1); Técnico em Recursos Humanos (1);Enfermeiro (2); Engenheiro Ambiental (1); Professor Matemática (2); Professor Pedagogo (5); Psicólogo (5); Médico Pediatra (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (1); Odontólogo (1); Odontólogo com Especialidade em Endodontia (1); Procurador Jurídico (2); Professor Arte (1); Engenheiro Civil (1); Facilitador de Oficina Educador Físico (2); Facilitador de Oficina Pedagogo (1); Professor Educação Física (2); Professor Educação Infantil (20); Professor Língua Portuguesa (1); Médico Clínico Geral (7); e Médico Ginecologista (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 14h do dia 6 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IBGP. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 120,00.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e específicos, noções de informática e legislação;

–> Prova prática;

–> Prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 03 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso