Concurso Prefeitura de Alto Bela Vista SC 2020: Provas adiadas devido ao Coronavírus

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de de Alto Bela Vista retificou edital de concurso público para preenchimento de 08 vagas de nível fundamental e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 22 de março de 2020, foram suspensas devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

As oportunidades são para os cargos de Operador de Retroescavadeira (01), Agente de Construção e Manutenção (01), Agente Comunitário de Saúde (01), Médico Clinico Geral (02), Médico Ginecologista (01), Médico Veterinário (01) e Operador de Máquinas Agrícolas (01). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.366,07 e R$ 12.773,31, por carga horária de 21 a 44 horas semanais e R$ 90,62 por 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 22 de janeiro à 20 de fevereiro de 2020, nos sites www.altobelavista.sc.gov.br e www.amauc.org.br. O valor da inscrição varia entre R$ 60,00 (nível fundamental) e R$ 100,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos); mais prova prática para os cargos de Operador de Máquinas Agrícolas e Operador de Retroescavadeira. As avaliações seriam aplicadas no dia 08 de março de 2020, em locais a serem informados após homologação das inscrições, no horário das 8h30min e término às 11h30min.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso