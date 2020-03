Concurso Prefeitura de Alto Horizonte GO 2020: Provas suspensas devido ao Covid-19

Edital consta com 31 vagas de nível médio e superior na Secretaria Municipal

A Prefeitura Municipal de Alto Horizonte no Estado de Goiás, retificou edital de concurso para preenchimento de 31 vagas em cargos de níveis médio e superior.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 23 de março de 2020, foram suspensas devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

As vagas destinadas são para os cargos de Monitor de Creche; Arquiteto; Assistente Contábil (1); Assistente Jurídico (1); Assistente Social (1); Instrutor de Informática; Técnico em Radiologia 1; Agente Administrativo; Fiscal de Obras (1); Fiscal de Tributos (1); Auditor Fiscal (1); Biólogo (1); Biomédico (1); Educador Físico (1); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Auditor de Controle Interno (1); Enfermeiro Plantonista (1); Engenheiro Agrônomo (1); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (1); Fonoaudiólogo (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); Professor de História; Professor de Inglês/Português; Professor de Artes; Professor de Ciências e Biologia; Professor de Matemática; Professor de Química; Professor Pedagogo e Psicólogo (1); Professor de Educação Física; Professor de Física (1); Médico Especialista Horista Pediatra (1); Médico Especialista Horista Endocrinologista (1); Médico Plantonista Final de Semana (2); Médico Plantonista Noturno (2); Médico Especialista Horista Cardiologista (1); Médico Especialista Horista Ginecologista (1); Procurador Municipal (1); e Nutricionista (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.800,00 a R$ 9.000,00.

INSCRIÇÃO

As inscrições foram realizadas entre o período de 03 a 24 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da ITEC Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 120,00 e R$ 190,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) que seriam aplicadas no dia 23 de março de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso