Concurso Prefeitura de Araçoiaba PE 2020 abre 370 vagas! Até R$ 7.500,00!

EDITAL publicado. No Estado do Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Araçoiaba abriu novo edital de concurso público para preenchimento de 370 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Condutor /Socorrista (8); Encanador (1); Encanador de Rede de Esgoto (1); Fiscal Ambiental (1); Auxiliar de Eletricista (2); Auxiliar de Mecânico Automotivo (1); Auxiliar de Mecânico Eletricista (1); Auxiliar de Serviços Gerais (46); Recepcionista (17); Eletricista (Predial E Industrial) (2); Fiscal de Obra (1); Mecânico Automotivo (1); Mecânico Eletricista (1); Supervisor de Instalações Elétricas E Manutenção (1); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Eletricista (1); Fisioterapeuta (2); Médico Plantonista (7); Nutricionista (1); Psicólogo (4); Terapeuta Ocupacional (1); Professor de Ens. Fundamental Anos Iniciais Do 1º Ao 5º Ano (15); Técnico de Enfermagem (20); Técnico Em Informática (2); Técnico Em Segurança Do Trabalho (1); Coveiro (2); Cozinheiro (2); Gari (15); Merendeiro (11); Motorista – Categoria A/B (14); Motorista – Categoria D/E (11); Operador de Máquinas (5); Servente (3); Contador (1); Enfermeiro – Usf (6); Enfermeiro Analista Em Saúde (4); Enfermeiro Plantonista (6); Professor de Educação Infantil (8) e Professor Intérprete – Libras/Letras (1); Vigia (29); Agente Comunitário de Saúde (18); Agente de Endemias (13); Agente de Monitoramento (6); Auxiliar Administrativo (19); Auxiliar de Farmácia (1); Guarda Municipal (15); Guarda Patrimonial (10); Técnico Agropecuário (1); Técnico Ambiental (1); Auxiliar de Saúde Bucal (3); Fiscal de Vigilância Agropecuária (1); e Assistente Social (3);

mais Professores do Ensino Fundamental Anos Finais/ 6º Ao 9º Ano nas áreas de Língua Inglesa (3); Língua Portuguesa (5); Matemática (3); Biologia (2); Geografia (2); e História (2).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 7.500,00, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 31 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora ADM&TEC. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 120,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos); teste de aptidão física; curso de formação; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas no dia 19 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso