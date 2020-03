Concurso Prefeitura de Armazém SC 2020: EDITAL retificado por causa do Coronavírus

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Armazém retificou edital de concurso público que tem por objetivo preencher 08 vagas e formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação I), após a pandemia da Covid-19 (o novo Coronavírus), a Prefeitura informa a todos os candidatos já inscritos e aos que pretendem se inscrever nesse concurso, que as inscrições permanecem abertas até o dia 05 de abril conforme o edital nº 01/2020, porém a aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 26 de abril de 2020 e fica sob análise de confirmação da mesma.

As vagas destinadas são para os cargos de Fiscal Geral (1); Fiscal do Procon (1); Médico do PSF (1); Professor Nível II – Pedagogia (1); Psicólogo (1); Tratorista (1); Agente da Defesa Civil (1); e Agente de Serviços Gerais (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.418,77 a R$ 11.090,58, por jornada de trabalho de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 05 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora Atena Assessoria Educacional. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática/raciocínio lógico, atualidades/conhecimentos gerais e conhecimentos específicos;

–> Prova prática para o cargo de tratorista, prevista para o dia 17 de maio de 2020;

–> Prova de títulos para Professor.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 26 de abril de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso