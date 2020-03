Concurso Prefeitura de Arroio Grande RS 2020: Inscrições prorrogadas! Até R$ 6.819,30!

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Arroio Grande retifica edital e tem inscrições prorrogadas até o dia 23 de março de 2020. O concurso público visa o preenchimento de 19 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Ao todo, são ofertadas 19 vagas dentre os cargos de Atendente de Saúde (2); Auxiliar em farmácia (1); Auxiliar em saúde bucal (2); Arquiteto (1); Assistente social (1); Engenheiro civil (1); Médico geral comunitário (1); Médico plantonista (7); Médico psiquiatra (1); Procurador municipal (1) e Psicólogo (1), os quais deverão desempenhar atividades em carga horária de 20 a 40 horas semanais, com salários que variam de R$ 1.049,12 e R$ 6.819,30 ao mês.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 23 de março de 2020, no site oficial da Integri Brasil. O valor da inscrição varia entre R$ 80,00 e R$ 120,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos com questões de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos gerais, básicos e/ou específicos da função; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas no dia 26 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso