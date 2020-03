Concurso Prefeitura de Braganey PR 2020: Saiu EDITAL! Até R$ 15.469,55!

Localizado a 482 km da capital Curitiba/PR, a Prefeitura Municipal de Braganey anuncia novo edital de concurso público para preenchimento de 14 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico (1); Médico Veterinário (1); Agente Comunitário De Saúde (7); Assistente Social; Auxiliar Administrativo; Dentista – I; Enfermeiro (1); Técnico de Enfermagem (1); Técnico em Higiene Dental e Treinador Esportivo; Operador de Máquinas; Professor; Psicólogo (1); Farmacêutico / Bioquímico; Fiscal da Receita Municipal (1); Motorista (1); e Nutricionista; Oficial de Construção (1). Os salários oferecidos chegam até R$ 15.469,55, por carga horária de 16 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 16 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Faculdade Alfa. Os salários oferecidos variam entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais e legislação; conhecimentos específicos do cargo; informática e conhecimentos específicos do cargo; prova prática; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 19 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso