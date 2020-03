Concurso Prefeitura de Breves PA 2020: EDITAL retificado devido ao Covid-19

No Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Breves retifica edital de concurso público para preenchimento de 311 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, o prazo de realização das inscrições foi prorrogado e agora vai de 26 de fevereiro a 08 de junho de 2020, no endereço eletrônico da Fundação CETAP. As medidas se dão por enfrentamento emergencial em decorrência da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

As vagas destinadas são para os cargos de Agente de Limpeza Educacional (25);Agente de Trânsito (9); Analista de Sistemas (1); Arquiteto (1); Médico Veterinário (1); Motorista Marítimo (1); Odontólogo (2); Operador de Máquinas Pesadas (1); Administrador (1); Agente Ambiental (1); Agente Comunitário de Saúde – ACS (36); Agente Comunitário Social (2); Agente de Alimentação Educacional (10); Professor de Educação Infantil e Séries/ Anos Iniciais do Ensino Fundamental (40); Professor Especializado em Educação Especial – Apoio Pedagógico (10); Professor Especializado em Educação Especial – Atendimento Múltiplo (2); Professor Licenciado Pleno em Educação Física (2); Técnico em Agrimensura (1); Técnico em Agropecuária (1); Técnico em Edificação (1); Técnico em Enfermagem (10); Agente de Combate às Endemias – ACE (45); Agente de Inspeção Sanitária (2); Assistente Administrativo (6); Mecânico de Máquinas e Veículos (1); Médico (3); Médico do Trabalho (1); Pedagogo (1); Pedreiro (1); Professor Licenciado Pleno em Matemática (3); Psicólogo (2); Soldador (1); Técnico de Segurança do Trabalho (1); Assistente Social (2); Assistente Social Educacional (1); Auxiliar de Cuidador Social (4); Auxiliar de Mecânica (2); Auxiliar de Serviços Gerais (10); Professor Licenciado Pleno em Letras – Língua Portuguesa (2); Professor Licenciado Pleno em Letras/ Habilitação – Língua Estrangeira (Inglês) (2); Técnico em Higiene Dental (2); Terapeuta Ocupacional (1); Vigia (5); Zelador Educacional (8); Cuidador Social (4); Eletricista de Auto (1); Eletricista Predial (1); Enfermeiro (10); Engenheiro Civil (1); Professor Licenciado Pleno em História (2); Técnico em Informática (1); Bibliotecário (1); Biomédico (1); Bombeiro Encanador (1); Cadista (1); Carpinteiro (2); Contador (1); Contador Educacional (1); Pintor (1); Professor Licenciado Pleno em Geografia (2); Jardineiro (2); Técnico em Laboratório (2); Técnico em Radiologia (1); Técnico em Saneamento (1); Fisioterapeuta (2); Fisioterapeuta Educacional (2); Fonoaudiólogo Educacional (1); Costureira (2);Engenheiro de Tráfego (1); e Fiscal de Tributos (2).

As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.045,00 e R$ 3.900,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 08 de junho de 2020, no site oficial da banca organizadora Fundação CETAP. O valor da inscrição varia entre R$ 55,00 e R$ 90,00.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática/ raciocínio lógico, atualidades, informática, legislação, conhecimentos pedagógicos e específicos;

–> Prova de títulos.

As avaliações serão realizadas em data provável no dia 19 de junho de 2020, em locais e horários a serem informados. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

