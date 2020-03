Concurso Prefeitura de Cajamar SP 2020: Último dia de inscrição para Guarda Municipal

No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Cajamar tem inscrição até hoje, 13 de março de 2020. O concurso público visa o preenchimento de 10 vagas em cargos de Guarda Civil Municipal Terceira Classe – Masculino (9 vagas) e Guarda Civil Municipal Terceira Classe – Feminino (1 vaga).

De acordo com o edital, a função exige o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e máximo 40 anos, altura mínima de 1,55m para candidatas do sexo feminino e 1,60m para candidatos do sexo masculino e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo categoria “A/B”. O salário oferecido será de R$ 2.671,88.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 13 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Instituto Mais. O valor da inscrição está fixado em R$ 58,00.

PROVAS

O concurso consistirá nas seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Prova de capacidade física (caráter classificatório) para aferição de altura e teste de capacidade física;

–> Avaliação psicológica (caráter eliminatório);

–> Avaliação médica (caráter eliminatório);

–> Investigação social (caráter eliminatório).

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 05 de abril, em locais e horários a serem informados via site do Instituto Mais. O concurso público é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Guarda Municipal de Cajamar SP

: Guarda Municipal de Cajamar SP Banca organizadora : Instituto Mais

: Instituto Mais Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 10

: 10 Remuneração : até R$ 2.671,88

: até R$ 2.671,88 Inscrições : até 13 de março de 2020

: até 13 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 58,00

: R$ 58,00 Provas : 05 de abril de 2020

: 05 de abril de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

100% de Acordo com Último Edital