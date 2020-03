Concurso Prefeitura de Carmo da Cachoeira MG 2020: Inscrições até as 18h de hoje, 13!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira tem inscrições até as 18 horas de hoje, 13 de março de 2020. O concurso público visa o preenchimento de 13 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico Segurança do Trabalho (1), Agente Administrativo (1), Operador de Máquinas Pesadas (1), Vigia (1), Farmacêutico Bioquímico (1), Fiscal (1), Técnico em Enfermagem (1), Motorista (3), Assessor Jurídico (1), Engenheiro Civil (1) e Agente de Consultório Dentário (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos chegam até R$ 1.965,30.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas até as 18h do dia 13 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Ambasp, ou de forma presencial no Saguão da Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira, localizado na Rua Dr. Veiga Lima nº 582, Centro, no horário das 08h às 16h, em dais úteis. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 e R$ 70,00.

Provas

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) e prova de títulos. As avaliações serão realizadas em data prevista no dia 03 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados após a homologação das inscrições em 27 de abril.

Os gabaritos finais serão divulgados a partir das 13 horas do dia 04 de maio pelos sites citados. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

