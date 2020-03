Concurso Prefeitura de Coronel Freitas SC 2020: Salários de até R$ 16.280,81!

No Estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Coronel Freitas faz saber aos interessados a abertura de novos editais (nº 01 e 02/2020) de concurso público para preenchimento de 40 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

EDITAL nº 01/2020: Médico Clínico Geral 40h (2); Médico Veterinário; Nutricionista; Odontólogo 20h (1); Odontólogo 40h (1); Agente Comunitário de Saúde (6); Agente de Controle de Endemias (2); Agente de Defesa Civil; Auxiliar Administrativo (1); Auxiliar de Manutenção e Conservação (1); Engenheiro Agrônomo; Assistente Social (1); Enfermeiro (2); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (1); Médico Clínico Geral 20h (1); Motorista (2); Operador de Máquinas II (2); Técnico em Administração (1); Técnico em Tributação (1); Auxiliar de Serviços Gerais (3); Agente Administrativo; Atendente de Consultório dentário (1); Técnico em Enfermagem (1); Psicólogo 20h (1); e Psicólogo 40h (1).

EDITAL nº 02/2020: Professor de Educação Infantil (1); Zelador Escolar – Educação (1);Nutricionista – Educação (1); Professor de Ensino Fundamental (1); e Merendeira (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.497,97 a R$ 16.280,81, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 16h do dia 8 de abril de 2020, no site da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE). O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 (nível fundamental), R$ 120,00 (nível médio) e R$ 150,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com prova escrita (para todos) com questões de língua portuguesa, noções de informática, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos do cargo; mais prova prática e prova de títulos.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso