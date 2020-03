Concurso Prefeitura de Cristiano Otoni MG 2020: EDITAIS retificado! Até R$ 3.130,82!

A Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni MG retifica editais de concurso público que tem por objetivo por preenchimento de agora 42 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior ) na autarquia municipal.

Conforme a retificação (retificação III), houve alterações no quantitativo de vagas e nos requisitos de algumas das funções ofertadas. Os salários oferecidos chegam até R$ 3.130,82.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

As oportunidades são para os cargos de:

Assistente Social Fonoaudiólogo Médico Ginecologista Médico Pediatra Médico Psiquiatra Psicólogo Coordenador Pedagógico Professor de Religião Professor de Ciências Professor de Inglês Professor de Geografia Professor de Educação Física Instrutor de Informática do Telecentro Municipal Técnico em Informática Monitor Ensino Especial Professor de Educação Básica Auxiliar de Secretaria Auxiliar Técnico de Programas Sociais Fiscal de Serviço Tributário Orientador Social Auxiliar de Consultório Odontológico Agente Comunitário de Saúde Agente de Combate a Endemias Atendente Geral Motorista “D” Inspetor de Aluno Eletricista Auxiliar de Serviços Gerais Auxiliar de Serviços Públicos Mecânico Manutenção Oficial Especializado Operador de Máquinas Pesadas Operário Pedreiro

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 16 horas do dia 05 de março de 2020, no site oficial do Instituto Consulplan. O valor da inscrição varia entre R$ 60,00 e R$ 100,00.

Provas

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Prova prática para Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Eletricista, Mecânico Manutenção e Motorista (caráter eliminatório);

–> Prova de títulos para cargos de nível superior na área da educação e médio com habilitação em magistério (caráter classificatório).

As avaliações serão aplicadas em datas prováveis nos dias 28 e 29 de março de 2020, em locais e horários a serem informados via edital disponibilizado no site do Instituto Consulplan (http://www.institutoconsulplan.org.br).

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no dia 29 de março a partir das 20h30min, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Cristiano Otoni MG

: Prefeitura de Cristiano Otoni MG Banca organizadora : Instituto Consulplan

: Instituto Consulplan Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 41

: 41 Remuneração : até R$ 3.130,82

: até R$ 3.130,82 Inscrições : até 05 de março de 2020

: até 05 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00 e R$ 100,00

: R$ 60,00 e R$ 100,00 Provas : 28 e 29 de março de 2020

: 28 e 29 de março de 2020 Situação : PUBLICADO

