Concurso Prefeitura de Cubatão SP 2020: Saíram EDITAIS! Até R$ 3.106,58!

EDITAIS publicado. A Prefeitura Municipal de Cubatão em São Paulo, anuncia a abertura de novos editais (nº 01 e 02/2020) de concurso público que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior na autarquia municipal.

EDITAL nº 01/2020: Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Terapeuta Ocupacional; Técnico Segurança do Trabalho; Enfermeiro; Engenheiro Civil; Almoxarife; Técnico Enfermagem; Técnico Farmácia; Arquiteto; e Educador Físico.

EDITAL nº 022020: Médicos nas especialidades de Clínico Geral; Dermatologista; Endocrinologista; Neurologista Pediatra; Oftalmologista; Ortopedista; Auditor; Cardiologista; Cirurgião Geral; Clínico Socorrista; Gastroenterologista; Geriatra; Ginecologista; Pediatra; Pediatra Socorrista; Pneumologista; Urologista; Reumatologista; Traumatologista; Nefrologista; Neurologista; Otorrinolaringologista; Proctologista; Psiquiatra; Regulador; Hematologista; e Infectologista. Os salário base oferecido será de R$ 3.106,58, por jornada de trabalho de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora IBAM. O valor da inscrição oscila entre R$ 74,00 a R$ 92,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, conhecimentos específicos, matemática e políticas públicas de saúde. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 17 de maio de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso