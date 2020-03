Concurso Prefeitura de Diorama GO 2020 é suspenso temporariamente

Em Goiás, a Prefeitura Municipal de Diorama retifica edital de concurso público para preenchimento de 30 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso fica suspenso temporariamente e por consequência, a realização das inscrições que iria de 21 de março a a 13 de abril de 2020 será publicada a rerratificação do edital (nº 01/2020) com um novo cronograma.

As vagas destinadas são para os cargos de Fiscal Ambiental (1); Fiscal de Postura e Edificações (1); Técnico em Laboratório (1); Agente de Limpeza Urbana e Jardinagem (5); Agente de Manutenção (1); Auxiliar Administrativo (4); Motorista (3); Operador de Máquinas Pesadas (1); Professor Nível I (6); Auxiliar de Serviços Gerais (5); Médico Clínico Geral (1); Mecânico (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.087,82 e R$ 4.575,00, por carga horária de 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderiam se inscrever entre o período de 21 de março a 13 de abril de 2020, no site oficial da OMNI Concurso Públicos. O valor da inscrição oscila entre R$ 35,00 a R$ 95,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e atualidades, além de conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 26 de abril de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso