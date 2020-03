Concurso Prefeitura de Fortaleza CE 2020: Inscrições abertas! Até R$ 3.405,44!

No Estado do Ceará, a Prefeitura Municipal de Fortaleza via Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH) abriu inscrições de novos editais (nº 22, 24 e 25/2020) de concurso público para preenchimento de 176 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal.

EDITAL nº 22/2020: Técnico em Imobilização Ortopédica (20); e Técnico em Higiene Dental (5)

EDITAL nº 23/2020: Enfermeiro (87); Fonoaudiólogo (6); Psicólogo (Organizacional) (3); Advogado (3); Cirurgião-Dentista (2); e Psicólogo (Hospitalar) (12);

EDITAL nº 24/2020: Médico Clínico (4); Intensivista (20); Microcirurgião/ Cirurgião de Mão (6); Psiquiatra (2); Cirurgião Pediátrico (1); Cirurgião Torácico (4); e Pediatra (1).

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 05 a 29 de março de 2020, no site oficial da Prefeitura Municipal.

A seleção consistirá em provas objetivas (para todos) a ser aplicada em data prevista de 19 e 26 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados em data oportuna.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



