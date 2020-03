Concurso Prefeitura de Fundão ES 2020: EDITAL suspenso devido ao Coronavírus

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Fundão retifica edital de concurso público para preenchimento de 108 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso público foi suspenso devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

As oportunidades são para os cargos de Auditor Interno; Condutor de Ambulância (6); Contador; Cuidador de: Educação Especial (5); Educação Infantil (20); Educador Social; Enfermeiro (4); Nutricionista; Odontólogo (1); Operadores de Máquinas: Categoria I – Motoniveladora ou Escavadeira Hidráulica (3); Administrador; Agente Municipal de Defesa Civil; Analista Administrativo Financeiro; Analista de Gestão Pública Programas Governamentais em: Ciências Humanas e Sociais; Pedagogia (1); Serviço Social (1); Analista de Recursos Humanos; Analista Jurídico; Arquiteto (1); Plantonista 12h (5); Médico Veterinário; Motorista Profissional (12); Categoria II – Pá Carregadeira ou Retroescavadeira (3); Secretário Escolar; TécnicoS em: Contabilidade; Edificações; Enfermagem (12); Informática; Laboratório; Mecânica; Saúde Bucal (1); Arquivista; Assistente Administrativo (20); Assistente Social (2); Engenheiro Civil; Fiscal de: Serviços Públicos; Vigilância Sanitária; Fisioterapeuta (3); Categoria III – Rolo Compactador ou Trator (1); Psicólogo (1); Médicos: Ginecologista Obstetra; Pediatra (1); Fonoaudiólogo; Intérprete de Libras (1); Médico (3); Segurança do Trabalho; Terapeuta Ocupacional.

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 864,64 a R$ 3.892,95, por carga horária de até 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 15 de janeiro de 2020 a 14 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora IDCAP. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 60,00.

PROVAS

O concurso consistiu com provas objetivas; prova prática; e prova de títulos (todos de caráter classificatório e eliminatório). A aplicação das duas primeiras etapas ocorreram no dia 8 de março de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso